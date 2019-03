Kiến nghị xử lý lãnh đạo Đà Nẵng thời 2010-2016

Bộ công an khám nhà cựu giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng Chiều 19-3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và đại diện VKS khám xét tại nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Sang, cựu giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng. Ông Sang là một trong những cựu cán bộ lãnh đạo được xác định có liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”). Ngoài ông Sang, bà Nguyễn Thị Thu Hà, cựu phó giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng cũng bị lực lượng chức năng khởi tố, thực hiện việc khám xét. Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, việc khám xét nhà ông Sang và bà Hà đã được phê chuẩn trước đó. Khi ông Sang còn là phó giám đốc Sở Tài chính TP Đà Nẵng, ông ký vào chín văn bản xác nhận giảm hệ số sinh lời đối với nhà, đất, làm cơ sở để lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng phê duyệt giá bán nhà, đất công sản không sát với giá thị trường, gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước hơn 30 tỉ đồng. Đối với bà Hà, dù lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất tại số 73 Nguyễn Thái Học với giá hơn 5,6 tỉ đồng nhưng bà đã ký xác nhận vào văn bản tính toán chỉ còn 4,4 tỉ đồng, làm cơ sở để UBND TP Đà Nẵng phê duyệt giá bán, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,2 tỉ đồng. Bà cũng ký xác nhận vào tám văn bản tính toán giá bán nhà và chuyển quyền sử dụng đất của Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng, làm cơ sở để lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng phê duyệt giá bán nhà, đất công sản không sát với giá thị trường, gây thiệt hại đối với ngân sách nhà nước hơn 46 tỉ đồng. Trước đó, trong hai ngày 17 và 18-3, công an cũng khởi tố, khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, cựu phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về tội vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Cùng bị khởi tố với ông Tuấn còn có bốn người khác ở Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng, Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng, Công ty CP Xây dựng 79. Nhóm PV