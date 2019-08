Lãnh đạo Chính phủ, bộ trưởng bức xúc vì luật đá luật

“Có khi luật ban hành mấy tháng đã thấy đề nghị sửa” Tại phiên họp này, đại diện các cơ quan của QH cũng được Chính phủ mời dự. Từ góc nhìn của quyền lực lập pháp, bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, xác nhận có tình trạng văn bản pháp luật thay đổi quá nhanh, có khi vừa ban hành mấy tháng đã thấy đề nghị sửa. “Vấn đề ở đây là vướng do luật hay do thực hiện pháp luật? Hiện có quán tính là cứ vướng một tí là đổ lỗi cho luật. Tôi cho là không phải. Có khi là do thực hiện”. Về những bất cập, hạn chế trong từng văn bản pháp luật cụ thể mà các thành viên Chính phủ đã chỉ ra, bà Nga cho rằng có nhiều nguyên nhân. Đó là do tổng kết, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật không kỹ, dẫn tới đưa ra phương án lập pháp không ổn. Rồi chính các cơ quan có trách nhiệm trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản nể nang nhau. “Ban soạn thảo thì thành phần rất hoành tráng nhưng đến họp bàn chỉ có vụ trưởng, vụ phó, chuyên viên. Rồi nể nang nhau thì có cả ở cơ quan của Chính phủ, QH”. Còn ông Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, thẳng thắn: “Chúng ta còn xem nhẹ công tác xây dựng thể chế. Những bất cập trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho thấy ta chưa có công thức chuẩn để xây dựng tòa nhà pháp luật. QH các nước chỉ thông qua luật, còn QH ta chưa chuyên nghiệp bao nhiêu nhưng lại phải làm luật. Như vậy không hợp lý”.