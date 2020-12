Lũ chia cắt giao thông ở miền Trung, Tây Nguyên

Liên tiếp trong ba ngày qua, khu vực miền Trung, Tây Nguyên có mưa to gây sạt lở ở nhiều địa phương. Một số thủy điện xả tràn gây ngập cho hạ du làm giao thông ách tắc.



Nhiều vùng ở TP Nha Trang bị ngập trong nước. Ảnh: TRẦN KHOA

Nhiều nơi ở Quảng Nam bị ngập, chia cắt

Sáng 1-12, các thủy điện công bố mức xả nước về hạ du, trong đó trên lưu vực sông Thu Bồn, thủy điện Sông Tranh 2 nước về lòng hồ 2.174 m3/giây, xả qua tràn và phát điện 2.280 m3/giây.

Trên lưu vực sông Vu Gia có ba thủy điện A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Bung 4 điều tiết qua tràn, phát điện 1.138 m3/giây.

Quảng Nam đang có mưa lớn, nhiều huyện ở hạ du tỉnh Quảng Nam như Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn… bị ngập nặng.

Tại huyện Duy Xuyên, nhiều vùng bị cô lập, người dân phải di chuyển bằng ghe. Lực lượng chức năng di tản người già, trẻ em về những vùng cao để đảm bảo an toàn.

Còn tại TP Tam Kỳ, đã di dời hơn 600 người dân ở vùng trũng thấp đến các điểm an toàn. Nhiều tuyến đường ở phường Phước Hòa ngập đến nửa mét.

Tại Hội An, các tuyến đường ven sông Hoài ngập sâu gần 1 m. Theo dự báo, lũ tại đây tiếp tục lên và thoát chậm do mưa lớn và thủy điện Sông Tranh 2 ở thượng nguồn đang điều tiết qua tràn.

Tại huyện Bắc Trà My, cầu bắc qua sông Trường ngập sâu gần 3 m khiến tuyến đường lên các xã Trà Giáp, Trà Bui, Trà Tân và huyện Nam Trà My bị chia cắt. Huyện này đã di dời gần 2.000 người có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Còn tại huyện Phước Sơn, tuyến ĐH1 thuộc địa bàn xã Phước Kim thêm một vụ sạt lở lớn khiến đường lên xã Phước Thành và Phước Lộc lại bị chia cắt. Ngoài ra còn nhiều điểm sạt lở khác trên tuyến đường này.

Hơn một tháng qua, các xã này bị chia cắt do nhiều vụ sạt lở đất, chắn đường. Lực lượng chức năng đang nỗ lực thông đường thì nay lại thêm những điểm sạt lở mới.

Hiện lực lượng chức năng đã tạm dừng các hoạt động khắc phục để đảm bảo an toàn cho các đơn vị thi công.



Đường phố ở TP Nha Trang và nhiều nơi ở Quảng Nam bị ngập. Ảnh: LX

Khánh Hòa ngập nặng

Đến chiều 1-12, hàng chục xã, phường, thị trấn thuộc huyện Diên Khánh, TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa ( Khánh Hòa ) vẫn còn bị ngập nặng. Tỉnh Khánh Hòa đã sơ tán gần 2.600 người đi tránh lũ. Riêng TP Nha Trang sơ tán 2.400 người.

Theo UBND TP Nha Trang, lũ lên rất nhanh, dâng cao, gây ngập nhiều khu dân cư ven sông Cái. Lũ ngập nặng nhất tại các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thái, Vĩnh Phương… Hàng ngàn căn nhà ở các khu vực này bị ngập 0,5-1,5 m, nước ngâm 2-3 ngày nay.

Theo nhiều người dân xã Vĩnh Thạnh, hầu hết người dân đều không kịp di dời tài sản do nước lên quá nhanh. Do đó, rất nhiều tài sản, vật dụng, ô tô bị hư hỏng hoặc bị lũ cuốn trôi. “Nước chảy ào ào vào nhà, dâng cao rất nhanh. Gia đình tôi chỉ kịp chạy đến nhà người thân trú tạm. Toàn bộ đồ đạc, tài sản đều bị ngâm trong nước ba ngày nay. Đợt lũ này lớn không thua đợt lũ lịch sử năm 2018” - ông Cao Nguyễn Hà (ngụ xã Vĩnh Trung) than thở.

TP Nha Trang có nhiều đường phố bị ách tắc do bị ngập sâu trong nước. Người dân một số khu vực phải dùng thuyền di chuyển ra khỏi vùng ngập nước.

Theo văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, tại huyện Diên Khánh, lũ dâng cao gây ngập lụt nặng, nhiều tuyến giao thông trọng yếu ở Khánh Hòa bị chia cắt, ách tắc do ngập lũ như quốc lộ 1C, tỉnh lộ 8B, tỉnh lộ 2…

Hiện nhiều hồ thủy lợi ở Khánh Hòa vẫn đang tiếp tục xả lũ như Suối Dầu, Am Chúa, Đá Bàn, Cam Ranh, Hoa Sơn… Thông tin nhanh từ các địa phương, đơn vị ở Khánh Hòa cho biết lũ lụt đã làm sạt lở, hư hỏng nặng hàng loạt công trình giao thông, thủy lợi.



Trong sáng 1-12, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể ba cha con bị lũ cuốn mất tích tại xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang. Tối 30-11, trong khi cả gia đình đi qua một con suối gần nhà, ba cha con ông Nguyễn Ngọc Duy bị lũ cuốn trôi mất tích.

Tại TP Nha Trang còn có một người tử vong do điện giật khi nước lũ tràn vào nhà rạng sáng 1-12 là bà Nguyễn Thị Làm (41 tuổi, ngụ thôn Tây, xã Vĩnh Phương).

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm anh Trần Văn Quốc (24 tuổi, ngụ xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị lũ cuốn mất tích. Đợt mưa lũ này ở Khánh Hòa đã làm bốn người chết, một người mất tích, hai người bị thương.

Liên quan đoàn du khách 36 người đến từ TP.HCM và chín người địa phương dẫn đoàn leo núi Tà Giang bị mắc kẹt trên núi do mưa lũ, chiều 1-12, những người trên đã ra khỏi rừng an toàn.•