Mẹ nữ sinh giao gà liên quan trực tiếp vụ án của con gái

Sáng ngày 27-5, bên hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho hay: Đường dây buôn bán ma tuý bà Hiền có liên quan, là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của cô con gái bà…

“Hiện cơ quan CSĐT có căn cứ để kết luận, vợ chồng Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc nữ sinh D. bị sát hại", ông nói.





Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Theo ông Sùng A Hồng, đường dây ma tuý này đã hoạt động từ lâu, một số người trong đường dây đã bị xử lý. Đối với trường hợp của bà Hiền, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các hành vi phạm tội liên quan.

Về việc có hay không mâu thuẫn trong buôn bán ma tuý của bà Hiến với nhóm Vì Văn Toán, Bùi Văn Công dẫn đễn việc nữ sinh D. bị sát hại, ông Hồng cho hay: Sau này, nếu cơ quan điều tra có tài liệu chứng cứ, chứng minh cho các hành vi khác thì theo quy định của pháp luật sẽ khởi tố bổ sung hoặc mở rộng vụ án.

"Trước mắt, cơ quan điều tra sẽ sớm kết thúc điều tra, truy tố để đưa vụ án liên quan đến việc C.M.D. bị sát hại ra xét xử. Còn đối với đường dây, tổ chức ma túy này không thể một sớm, một chiều làm rõ mà cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng làm rõ", Thiếu tướng Sùng A Hồng nói.

Ông nhấn mạnh thêm: "Như tôi đã nói rõ, tổ chức ma túy này chính là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết của cháu D., còn sau này, cơ quan điều tra có đầy đủ căn cứ để chứng minh hành vi này, hành vi kia sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động tố tụng tương ứng với các đối tượng".



Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Diễn biến mới nhất của vụ án này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ. Bởi bà Hiền chính là mẹ ruột của nữ sinh C.M.D. - nạn nhân trong vụ án.

Liên quan đến vụ nữ sinh D. bị sát hại, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố chín bị can được xác định liên quan trực tiếp tới vụ án.

Những bị can này gồm: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Các bị can trên bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm. Đáng chú ý, công an cũng đã bắt giam Vì Thị Thu (37 tuổi, vợ Toán) về tội mua bán trái phép ma túy. Ngoài ra, các bị can trong vụ án cũng có mối quan hệ mật thiết với nhau.

Bên cạnh vợ chồng Bùi Văn Công – Bùi Thị Kim Thu còn có Phạm Văn Dũng và Phạm Văn Nhiệm là anh em ruột, mới đây nhất là vợ chồng Vì Văn Toán – Vì Thị Thu.

Theo Công an tỉnh Điện Biên, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan chức năng đánh giá là rất phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, sau đó câu kết xóa dấu vết, dựng hiện trường giả, tung tin giả đối phó với lực lượng công an.

Theo một thông tin khác, đến thời điểm hiện tại, Vì Văn Toán vẫn chưa khai nhận hành vi phạm tội của mình nhưng trước một số tài liệu, chứng cứ liên quan, cơ quan CSĐT bước đầu xác định Toán là đối tượng có vai trò chủ mưu trong vụ án nữ sinh C.M.D. bị hãm hiếp, sát hại và là đối tượng cầm đầu, tổ chức bắt cóc nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, nhóm của Bùi Văn Công, Vương Văn Hùng và đồng phạm có mối quan hệ thân tín vì thường xuyên mua ma túy từ vợ chồng Toán.