Một số nơi làm chưa đúng Chỉ thị 16 của Thủ tướng

Thủ tướng: Cách ly nhằm giữ khoảng cách an toàn người với người Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3, ngày 1-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tinh thần của Chỉ thị 16 là nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 chứ không phải dừng toàn bộ hoạt động sản xuất. “Cách ly trong xã hội không phải là hạn chế các công việc có liên quan như là sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần thiết, không phải là dừng các công trình xây dựng. Việc quyết liệt, cách ly xã hội, cách ly người với người thì chúng ta sẽ hạn chế được tổn thất về tính mạng người dân. Điều quan trọng là đảm bảo an toàn, phòng chống dịch cho người lao động” - Thủ tướng nêu rõ. Giải thích thêm về chỉ thị này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ cách ly xã hội là một tình huống pháp lý không trái pháp luật để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Cách ly xã hội mang ý nghĩa là giữ khoảng cách trong xã hội để đối phó với tình huống nguy hiểm, bùng phát dịch bệnh. Đó không phải là ngăn cấm giao thông, không phải “ngăn sông cấm chợ”, chưa phải phong tỏa xã hội.