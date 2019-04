Ngân hàng lập danh sách khống cán bộ được khen thưởng?

Ông Nguyễn Văn Hàn, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Chi nhánh tỉnh Phú Yên, xác nhận thanh tra - giám sát NHNN Việt Nam đang tiến hành thanh tra hành chính đột xuất tại NHNN Chi nhánh Phú Yên.



Việc thanh tra này được tiến hành sau khi có nhiều đơn tố cáo, nhiều vụ việc có dấu hiệu tiêu cực có liên quan đến một số cá nhân tại NHNN Việt Nam Chi nhánh Phú Yên.

Công an đang điều tra thì thanh tra NHNN vào cuộc

Thông tin với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho hay giữa tháng 1-2019, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế công an tỉnh tiếp nhận tin báo vụ việc tiêu cực, tham nhũng của lãnh đạo NHNN Việt Nam Chi nhánh Phú Yên do VKSND tỉnh này chuyển đến.

Sau đó, cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định phân công, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định pháp luật. Cơ quan CSĐT công an tỉnh cũng đã tiến hành làm việc, yêu cầu NHNN Việt Nam Chi nhánh Phú Yên cung cấp các tài liệu liên quan phục vụ xác minh theo trình tự thủ tục tố tụng hình sự.

Tuy nhiên, theo Đại tá Dĩnh, ngày 28-1, NHNN Việt Nam có công văn gửi Công an tỉnh Phú Yên thông báo NHNN Việt Nam cũng nhận được đơn tố cáo vụ việc trên và đang giải quyết theo quy định của Luật Tố cáo. NHNN Việt Nam đã thành lập tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh. Khi có kết quả xác minh, NHNN sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước tình hình đó, giữa tháng 2-2019, liên ngành tư pháp tỉnh Phú Yên gồm cơ quan CSĐT công an tỉnh, VKSND tỉnh họp bàn nhận thấy một vụ việc do hai cơ quan thụ lý giải quyết nên thống nhất tạm đình chỉ giải quyết tin báo về tội phạm xảy ra tại NHNN Chi nhánh Phú Yên để NHNN Việt Nam thụ lý giải quyết theo Luật Tố cáo trước. Sau đó, cơ quan CSĐT công an tỉnh nhận được quyết định của thanh tra - giám sát NHNN Việt Nam về thanh tra hành chính đột xuất tại NHNN Chi nhánh Phú Yên.



NHNN Việt Nam đang tiến hành thanh tra hành chính đột xuất để làm rõ những tố cáo liên quan đến một số cá nhân tại NHNN Chi nhánh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Người “được thưởng” lên tiếng bác bỏ

Về vụ việc này, theo thông tin chúng tôi nắm được, một số cán bộ đang công tác tại NHNN Chi nhánh Phú Yên đã có đơn tố cáo dấu hiệu tiêu cực liên quan đến một số cán bộ thuộc NHNN Chi nhánh Phú Yên.

Một trong những nội dung đáng chú ý là họ tố một lãnh đạo ngân hàng này có liên quan đến việc cho lập, ký duyệt chi danh sách khen thưởng người ngoài ngành là nhiều cán bộ ở các cấp khác nhau của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều cán bộ có tên trong danh sách này khẳng định không hề biết mình được khen thưởng và nhận khoản tiền này.

Chẳng hạn, chỉ trong năm 2016, giám đốc NHNN Chi nhánh Phú Yên hai lần ký quyết định khen thưởng 75 cá nhân là cán bộ các cấp của tỉnh Phú Yên cùng một số tập thể với số tiền thưởng 90 triệu đồng. Thế nhưng nhiều người có tên trong danh sách nhận tiền khen thưởng không hề hay biết việc này và cũng không ký nhận.

“Lâu nay tôi chưa bao giờ biết có chuyện NHNN Chi nhánh Phú Yên thưởng cho tôi. Vậy mà tôi cũng có tên trong danh sách nhận tiền thưởng. Đây là kiểu mạo danh cán bộ lãnh đạo nhằm mục đích tiêu cực. Việc làm này không chỉ làm thất thoát tiền của Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng uy tín của chúng tôi. Tôi yêu cầu phải điều tra làm rõ, xử lý nghiêm” - một cán bộ đầu ngành có tên trong danh sách nhận tiền khen thưởng (xin giấu tên) bức xúc.

Một số cán bộ khác có tên trong danh sách thưởng này khi tiếp xúc với chúng tôi cũng cho hay mình không hề hay biết chuyện này.

Làm việc với PV, giám đốc NHNN Chi nhánh Phú Yên từ chối trả lời tất cả vấn đề mà PV nêu ra với lý do “các nội dung phỏng vấn vượt thẩm quyền phát ngôn của giám đốc chi nhánh”.