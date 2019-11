Nghệ An: Bắt 2 vợ chồng tổ chức đưa người ra nước ngoài

Sáng 4-11, Quốc hội nghe và thảo luận về báo cáo của các cơ quan tư pháp, công tác phòng, chống tham nhũng. Thảo luận tại hội trường, một số đại biểu đã đề cập đến vụ 39 người chết trong container tại Anh. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An (đại biểu tỉnh Nghệ An), cho biết: “Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khởi tố vụ án và đến nay chúng tôi đã bắt giữ tám đối tượng liên quan đến đường dây này”.