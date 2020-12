Nghệ An giải thích vệc thanh tra doanh nghiệp lúc dịch COVID

Thời gian gần đây, có ý kiến cho rằng, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 nhiều doanh nghiệp ảnh hưởng, gặp khó khăn nhưng Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An vẫn ra quyết định thanh tra một số doanh nghiệp (DN) đóng trên địa bàn.



Trụ sở Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An. Ảnh: ĐL

Có ý kiến nêu “cần tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19”.

Chiều 7-12, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cử ông Trần Duy Thành- Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An phát ngôn với báo chí.

Ông Thành cho biết: Từ tháng 11-2019, Sở LĐ-TB&XH đã lên kế hoạch thanh tra chấp hành các quy định pháp luật an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội có 15 doanh nghiệp vào năm 2020.

Tuy nhiên do có dịch COVID-19, Bộ và UBND tỉnh Nghệ An có chỉ đạo và chúng tôi đã rút lại toàn bộ kết hoạch thanh tra đó mà chỉ thanh tra 5 doanh nghiệp về pháp luật an toàn lao động. "Đối với phần thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội chúng tôi cũng bỏ không thanh tra” - ông Thành nói.

Theo ông Thành, khi thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động- an toàn vệ sinh lao động tại năm đơn vị đã phát hiện có một số doanh nghiệp có một số lỗi vi phạm về bảo hộ lao động và huấn luyện an toàn lao động, Sau thanh tra, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các doanh nghiệp có lỗi vi phạm khắc phục.

Trước đó, ngày 29-7, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ký công văn về việc chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch thanh tra của Sở LĐ-TB&XH Nghệ An.

Theo công văn này, sau khi nhận được tờ trình của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An có ý kiến: Giảm nội dung thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội; Giữ nguyên nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động- an toàn vệ sinh lao động tại 5 đơn vị đã được duyệt...