Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, sáng 18-8, ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An- Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Nghệ An đã họp khẩn với huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 Nghi Lộc, từ ngày 13-6 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã phát hiện 31 ca nhiễm COVID-19.



Ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An họp khẩn với huyện Nghi Lộc. Ảnh: ĐL

Trong số 11 ca nhiễm ở cộng đồng thời gian gần đây, có đến 9 ca liên quan đến chợ đầu mối TP Vinh và chợ Quang Trung (TP Vinh).

Trước đó, từ 12 giờ trưa ngày 15-8, ngay sau khi phát hiện ba ca F0 trong cộng đồng, huyện Nghi Lộc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Trong đó, chị HTH. (30 tuổi, vợ anh L)- làm nghề shipper, có hơn 100 F1.

Hiện nay, huyện Nghi Lộc đang cách ly cho 1.400 người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội… trở về quê. Mối lo lắng nhất của huyện Nghi Lộc là nguy cơ lây lan dịch vào các nhà máy tại Khu Công nghiệp Nam Cấm.



Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho người dân ở huyện Nghi Lộc. Ảnh: ĐL

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An nhận định, huyện Nghi Lộc xuất hiện ca nhiễm cộng động sau so với các địa phương khác nhưng diễn biến phức tạp. Trên địa bàn huyện có 2 ổ dịch đó là khu cách Ly xã Nghi Đồng và xã Nghi Long, ổ dịch liên quan chợ đầu mối TP Vinh lần này rất phức tạp. Đặc biệt địa bàn sát TP Vinh, có khu công nghiệp, nhà thờ.

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đề nghị lãnh đạo huyện Nghi Lộc tiếp tục chỉ đạo khai thác thông tin kỹ các F0. Đồng thời, phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An sàng lọc xét nghiệm đúng nhanh, tính đến kịch bản phòng chống dịch mức cao hơn, thực hiện 4 tại chỗ…

Ông Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An đã thống nhất phương án giãn cách xã hội toàn bộ huyện Nghi Lộc từ 0 giờ ngày 19-8 theo Chỉ thị 16.



Thị xã Cửa Lò phong tỏa đoạn đường vào nơi ở của các ca F0 trong cộng đồng. Ảnh: ĐL

Trưa 18-8, Ban chỉ đạo Phòng Chống dịch tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp khẩn với thị xã Cửa Lò (Nghệ An) để triển khai một số biện pháp cấp bách, sớm khoanh vùng, dập dịch.

Đến thời điểm hiện nay, thị xã Cửa Lò phát hiện hai ca dương tính tại cộng đồng. Theo kết quả điều tra dịch tễ, lực lượng công an truy vết được 80 F1 và đã cách ly tập trung. Đặc biệt có bệnh nhân VTG (phường Nghi Thủy) làm nghề buôn bán hải sản, có yếu tố dịch tễ phức tạp, tiếp xúc nhiều người, thời gian ủ bệnh đã lâu.

Sở Y tế Nghệ An sẽ hỗ trợ thị xã Cửa Lò thực hiện test nhanh, cử các chuyên gia giúp thị xã dập dịch; tiến hành các quy trình xây dựng BV dã chiến 3 tại thị xã Cửa Lò.



Đoạn đường ở phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò) phong tỏa, nhiều ki ốt đã đóng cửa. Ảnh: ĐL

Ông Bùi Đình Long ghi nhận sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị thị xã Cửa Lò, đã giữ “màu xanh” khá dài trên bản đồ chống dịch. Đặc biệt, sau khi xuất hiện các ca bệnh, thị xã đã nỗ lực, kịp thời triển khai nghiêm túc, sớm truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch và tổ chức cách ly kịp thời.

Phó Chủ tịch tỉnh Nghệ An yêu cầu Cửa Lò khẩn trương nâng cấp độ phòng chống dịch. Trong đó, khẩn trương xây dựng kịch bản theo hướng tăng dần bệnh nhân để chủ động ứng phó. Phát huy 4 tại chỗ trong chống dịch. Tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tránh bỏ sót các đối tượng liên quan….

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn Thị xã theo Chỉ thị 16 bắt đầu từ 0 giờ ngày 19-8.

Hiện nay, TP Vinh (Nghệ An) và thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19.