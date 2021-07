Sáng 23-7, Sở TT&TT tỉnh Nghệ An đã ra mắt trang đăng ký đón công dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh, TP phía Nam.



Giao diện trang đăng ký đón công dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh, TP phía Nam.

Trước đó, ngày 20-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã ký công văn 396 kế hoạch đón công dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trở về từ TP.HCM và các tỉnh, TP phía Nam, giao Sở TT&TT Nghệ An thiết kế, xây dựng, cung cấp, vận hành Website.

Thực hiện kế hoạch trên, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Nghệ An thuộc Sở TT&TT Nghệ An đã xây dựng và quản trị vận hành Trang website có địa chỉ: http://dangkyveque.nghean.gov.vn.



Các đại biểu tại buổi ra mắt trang đăng ký đón công dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Từ 9 giờ sáng 23-7, người dân, sinh viên, công nhân ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 muốn trở về quê Nghệ An chỉ cần vào website http://dangkyveque.nghean.gov.vn đăng ký, nhập thông tin.

Người dân có thể lựa chọn phương tiện máy bay hoặc tàu hỏa để về Nghệ An và lựa chọn địa điểm cách ly là khách sạn, nhà nghỉ (có thu phí) hoặc khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện (được hỗ trợ tiền nghỉ)...

Trước đó, sáng 20-7, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản hỏa tốc gửi UBND TP.HCM về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tỉnh Nghệ An đang sinh sống, làm việc trên địa bàn.

. Trong tháng 6-2021, hơn 2.200 công nhân ở Bắc Giang bị ảnh hưởng dịch COVID-19 đã được đón, đưa về quê nhà Nghệ An.