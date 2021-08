Chiều 25-8, chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có công văn yêu cầu chính quyền các địa phương ở tỉnh này tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội đến hết ngày 5-9.

Theo đó, áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, bốn xã của huyện Tuy An gồm An Mỹ, An Chấn, An Hòa Hải, An Hiệp.



Tỉnh Phú Yên đẩy mạnh tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: TẤN LỘC

Áp dụng nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các huyện Tây Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, thị xã Sông Cầu và các xã, thị trấn còn lại của huyện Tuy An.



Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương chủ động đánh giá tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, xác định mức độ nguy cơ để áp dụng giải pháp giãn cách có thể cao hơn, mạnh hơn phù hợp với tình hình địa phương.

Đồng thời tranh thủ thời gian thực hiện giãn cách xã hội, triển khai quyết liệt các giải pháp sàng lọc, mở rộng, bảo vệ chắc chắn các “vùng xanh” an toàn, quyết tâm thu hẹp các “vùng đỏ” trên địa bàn và chuyển về trạng thái bình thường mới.

Đến sáng 25-8, tỉnh Phú Yên có 2.521 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó nhiều nhất là TP Tuy Hòa với 1.427 ca. Tỉnh Phú Yên đã có 28 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Phú Yên, đến nay đã có 5/9 huyện, thị xã, TP kiểm soát được sự lây lan dịch, đã qua 14 ngày không có trường hợp F0 trong cộng đồng (các huyện Sơn Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu).

Tuy nhiên, vẫn còn bốn địa phương là TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Phú Hòa, huyện Tuy An có tỉ lệ số mẫu dương tính trên số người được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trong ngày tại cộng đồng tuy có xu hướng giảm nhưng chưa ổn định.

Tại các địa phương này còn phát hiện một số ca F0 ngoài cộng đồng, nhiều nguồn lây nhiễm khác nhau, một số ổ dịch liên quan đến người từ các vùng dịch trở về địa phương, một số ổ dịch chưa xác định được nguồn lây. Điều này cho thấy tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch nhanh nếu chủ quan.

Mặt khác, tình trạng người dân di chuyển từ TP.HCM và các tỉnh có dịch phía Nam về càng ngày càng nhiều và bằng nhiều phương tiện khác nhau, rất khó kiểm soát sự lây lan dịch. Thực tế đã có nhiều trường hợp người từ vùng dịch về chậm phát hiện, làm lây lan dịch cho người thân.

Ngoài ra, đến nay đã có 131 ca nhiễm COVID-19 tại 31 cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp ở Phú Yên. Mặc dù đã được không chế sự lây lan nhưng việc di chuyển làm việc của công nhân, người lao động trên địa bàn Phú Yên phức tạp, khó kiểm soát nên nguy cơ xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở này rất lớn.