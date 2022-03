Các cơ quan chức năng vẫn đang thu thập thông tin, điều tra vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) làm 17 người chết.



Đáng chú ý, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (gọi tắt là Cục Đường thủy) cũng có báo cáo về vụ tai nạn, trong đó nêu cụ thể về điều kiện thời tiết hôm xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Cục Đường thủy nêu: Theo bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển lúc 16 giờ ngày 25-2 và 4 giờ ngày 26-2 của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, “dự báo thời tiết vùng biển Quảng Nam trong 24 giờ tới có mưa rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6; sóng biển cao 1,5-2,5 m; tình trạng biển động”.

Trong khi đó, chiếc ca nô bị nạn chỉ được hoạt động trong điều kiện thời tiết gió không quá cấp 5.



Lễ cầu siêu cho các nạn nhân xấu số ở bờ biển Cửa Đại. Ảnh: THANH NHẬT

Từ thông tin trên, Cục Đường thủy cho rằng với điều kiện thời tiết được dự báo có nơi cấp 6, giật trên cấp 6 thì người thực hiện thủ tục cần dừng việc cấp phép cho phương tiện hoạt động để đảm bảo an toàn theo quy định.



Tuy nhiên, tại buổi họp báo ngày 1-3, Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam, thông tin có vênh về tốc độ gió với thông tin của Cục Đường thủy.

Trả lời Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại ngày 3-3, Đại tá Nam cho biết trước khi xuất bến, đồn biên phòng ở hai đầu tuyến Cù Lao Chàm và Cửa Đại kiểm tra thực tế tình hình sóng gió. Đại tá Nam lo ngại trao đổi qua điện thoại sẽ không đầy đủ ý, hẹn sẽ sắp xếp thời gian trao đổi cụ thể hơn vì bận họp.

Về địa điểm xảy ra tai nạn, Cục Đường thủy cho hay: Đây là nơi luồng cong gấp, ca nô phải giảm tốc độ dưới 9 km/giờ và đây là thông tin cần xem xét trong việc xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Cạnh đó, tàu bị nạn phải trang bị thiết bị nhận dạng tự động (AIS) và các thiết bị vô tuyến điện nhưng thông tin cuối cùng về thiết bị AIS được tiếp nhận từ tháng 12-2020. Sau tai nạn, thuyền trưởng đã ra nơi ca nô bị chìm để lấy thiết bị ra khỏi phương tiện.

Ngày 3-3, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan CSĐT vẫn chưa có kết luận cuối cùng nguyên nhân dẫn đến vụ lật ca nô. Công an vẫn đang thu thập các tài liệu, lấy lời khai những người liên quan.

“Quan trọng nhất là xác định nguyên nhân vì sao tàu bị vỡ thì chưa xác định được. Tôi đang đề nghị các cơ quan chức năng giám định vỏ tàu, xương tàu” - Đại tá Lai nói.

Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thêm: Sau khi phát hiện thuyền trưởng mang thiết bị gắn trên tàu về nhà cất đã thu hồi và đang đề nghị các cơ quan chức năng khôi phục... “Vụ việc đang được cơ quan CSĐT xử lý trong giai đoạn giải quyết tin báo tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Cơ quan CSĐT chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên chỉ yêu cầu ông này (thuyền trưởng - PV) viết cam kết không đi khỏi nơi cư trú. Đồng thời, công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương thường xuyên giám sát, đề phòng ông này rời khỏi nơi cư trú và diễn biến tâm lý” - Đại tá Lai nói.