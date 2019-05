Những 'cậu ấm cô chiêu' nào được nâng điểm ở Sơn La?

Theo kết luận điều tra, tám bị can bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Họ gồm: Trần Xuân Yến, cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La; Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng); Cầm Thị Bun Sọn (cựu phó trưởng phòng Chính trị tư tưởng); Đặng Hữu Thủy (cựu phó hiệu trưởng trường THPT Tô Hiệu); Lò Văn Huynh (cựu phó trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La); Nguyễn Thanh Nhàn (cựu phó trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Sơn La). Hai người còn lại từng công tác tại Phòng An ninh chính trị nội bộ - PA03 Công an tỉnh Sơn La, gồm Đinh Hải Sơn (cựu thiếu tá từng là Phó đội trưởng) và Đỗ Khắc Hưng (54 tuổi, cựu trung tá).