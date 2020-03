Nợ đọng 17 Nghị định quy định chi tiết các luật có hiệu lực

Ngày 30-3, Văn phòng Chính phủ có báo cáo gửi các thành viên Chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, dự kiến khai mạc ngày 20-5.

Theo đó, tính đến hết tháng 3, Chính phủ còn nợ đọng 17 nghị định quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực.

Trong số bốn văn bản chưa trình, Bộ Công an nợ ba văn bản, gồm: Nghị định quy định chế độ ăn ở, sinh hoạt, thăm gặp, khám chữa bệnh đối với người đang chấp hành án phạt trục xuất trong thời gian lưu trú tại cơ sở lưu trú; chi phí mai táng đối với người chấp hành án phạt trục xuất chết tại cơ sở lưu trú; nghị định quy định thi hành một số điều của Luật An ninh mạng và quyết định của Thủ tướng về danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Trong số 13 văn bản đã trình nhưng chưa được ban hành, Bộ Công an có tới chín văn bản. Đáng chú ý có nghị định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc; nghị định về xây dựng công an xã, thị trấn chính quy.

Ngoài ra còn có nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự; nghị định về tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; nghị định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại…

Với những văn bản đã trình, Văn phòng Chính phủ đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến các cơ quan, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo văn bản trình Thủ tướng ký ban hành trước ngày 15-4.

Đối với 57 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh có hiệu lực từ ngày 1-7, yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ 31 nghị định chậm nhất trước ngày 15-4 để hoàn thiện thủ tục, ban hành trước ngày 15-5.

Cũng theo báo cáo, tại kỳ họp Quốc hội tới, Chính phủ dự kiến sẽ trình Quốc hội 25 báo cáo, tờ trình, dự án luật.

Văn phòng Chính phủ kiến nghị Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo các thành viên Chính phủ một số công việc, trong đó có “đề cao trách nhiệm cá nhân, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng, trước Quốc hội về công tác chuẩn bị tài liệu theo phân công gửi Quốc hội đúng thời hạn quy định”.

Đặc biệt lưu ý tiến độ chuẩn bị các nội dung cần xin ý kiến của Quốc hội như liên quan đến tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trước tác động của dịch COVID-19. Bên cạnh đó là các dự án đường cao tốc Bắc-Nam; các dự án luật quan trọng; phê duyệt các hiệp định song phương EVFTA, EVIPA…

Văn phòng Chính phủ cũng kiến nghị quá trình chuẩn bị báo cáo, tài liệu kỳ họp, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần rà soát, cân nhắc, lựa chọn những vấn đề (thông tin, số liệu) thật sự cần thiết phải đóng dấu Mật và thể hiện thành văn bản riêng…

Lãnh đạo và thành viên Chính phủ nhận được 120 phiếu chất vấn Đến nay, lãnh đạo Chính phủ và các thành viên Chính phủ nhận được 120 phiếu chất vấn. Trong đó, Thủ tướng nhận được 24 phiếu chất vấn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận được một phiếu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận được một phiếu. Đối với chất vấn Thủ tướng, hiện đã có văn bản trả lời 18 phiếu, sáu phiếu đã được Thủ tướng giao các bộ, cơ quan tham mưu để trả lời đại biểu Quốc hội. Các chất vấn dành cho hai phó thủ tướng đều đã được trả lời.