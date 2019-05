Nổ súng trấn áp người đàn ông vung dao chém cảnh sát

Chiều 3-5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (43 tuổi, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.



Hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Trước đó, chiều 2-5, em trai của Hùng là anh Lê Hữu Hòa (36 tuổi, trú xã Sơn Lộc) lái xe máy kéo theo xe cải tiến chở một con bê đi trên quốc lộ 15A. Khi anh Hòa đi đến khúc cua gấp thuộc xóm Đại Đồng (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) thì xảy ra va chạm với ô tô tải do Tô Hữu Thắng (30 tuổi, trú xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển.



Cú tông mạnh khiến anh Hòa bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Xe máy, xe cải tiến và xe ô tô đều bị hư hỏng nặng, con bê chết tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an huyện Can Lộc cử lực lượng đến hiện trường để điều tiết giao thông, lập biên bản hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hùng nghe tin em trai bị tai nạn cũng đến hiện trường.

Khi tổ công tác đang phân luồng, khám nghiệm hiện trường thì Hùng đến lớn tiếng, ngăn cản tổ công tác làm nhiệm vụ. Chưa dừng lại ở đó, Hùng đi đến chiếc xe máy của em trai, lấy con dao dài khoảng 30cm rồi vung dao lên đe dọa chém Trung tá Phạm Anh Đức.



Ông Lê Văn Hùng tại cơ quan công an.

Tổ công tác giải thích, can ngăn, yêu cầu Hùng thả dao, không được manh động. Hùng không nghe lời mà vung dao chém trúng cằm Đại úy Phan Văn Chín (Công an huyện Can Lộc).



Trước tình thế Hùng hung hăng buộc Trung tá Phạm Anh Đức dùng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên hai phát để cảnh cáo, khống chế, tước dao, bắt giữ Hùng. Đại úy Phan Văn Chín được đưa đi cấp cứu ở BV Đa khoa huyện Can Lộc.

Sau khi bị bắt giữ, Hùng khai nhận rằng đang uống rượu với bạn thì nghe tin em trai bị tai nạn liền chạy đến hiện trường và đã không làm chủ được hành vi.