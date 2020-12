Ngày 10-12, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2021.



Phá nhiều chuyên án đặc biệt nghiêm trọng

Trong năm vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự đã hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự toàn quốc trấn áp quyết liệt với các vấn đề về tội phạm và trật tự xã hội, nổi bật là “tín dụng đen” và các băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Lực lượng điều tra, khám phá 35.872 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý hơn 76.000 người, đạt tỉ lệ 83,5%, trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 91,12%.

Các vụ án nổi cộm, đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận đều được điều tra, làm rõ; đã triệt phá hơn 1.800 băng nhóm tội phạm; đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại hơn 4.000 bị can truy nã...

Riêng Cục Cảnh sát hình sự đã tổ chức điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đó, C02 chỉ đạo, triệt phá băng nhóm sử dụng công nghệ cao tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng máy tính có quy mô toàn quốc, với số tiền đánh bạc là trên 20.000 tỉ đồng; chỉ đạo, phối hợp với Công an TP.HCM truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn, gây ra vụ giết người, cướp tài sản, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

C02 cũng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương triệt phá các băng nhóm tội phạm như Đường “nhuệ” tại Thái Bình, Loan “cá” tại Đồng Nai, Nhật “khùng” tại Kiên Giang...

“Phải triệt xóa hết các băng, nhóm tội phạm"

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận những kết quả mà lực lượng Cảnh sát hình sự đạt được.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị lực lượng cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm "nơi nào còn băng, nhóm tội phạm thì lực lượng Công an ở nơi đó không hoàn thành nhiệm vụ. Trách nhiệm của lực lượng công an là phải triệt xóa bằng được, triệt xóa hết các băng, nhóm tội phạm".

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu Cảnh sát hình sự đặc biệt quan tâm, coi trọng công tác phòng ngừa tội phạm để đạt mục tiêu làm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2020 theo mục tiêu Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương đề ra.

Năm 2021, lực lượng Cảnh sát hình sự phải tiếp tục làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đây là vấn đề chiến lược lâu dài, vừa là vấn đề quan trọng cấp bách, để phục vụ công tác phòng, chống tội phạm hình sự.

Đồng thời, công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm cần đặc biệt coi trọng

Trước mắt, lực lượng Cảnh sát hình sự cần tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; phấn đấu đạt các chỉ tiêu, kết quả công tác ngay từ những tháng đầu năm, làm tiền đề, thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.

Với những thành tích năm 2020, Cục Cảnh sát hình sự đã được nhận Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020” của Chính phủ; một cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công cho một cá nhân, tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 10 cá nhân; 19 lượt tập thể, 250 cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen các loại... Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho ba cá nhân; Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng C02 trao Danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho năm tập thể...