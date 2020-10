Ngày 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XI.



Theo đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 52 người.



Ông Nguyễn Văn Được được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: TTXVN

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 người. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khóa X, và ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm bảy người. Ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra tỉnh, được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Được sinh năm 1968, quê quán tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An; trình độ: Thạc sỹ Địa chất học.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Được từng đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Long An; Trưởng Phòng TN&MT huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh, tỉnh Long An; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An.