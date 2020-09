Phát hiện nhóm người đi 'mời chào' làm sổ đỏ giả ở Xuyên Mộc

Ngày 29-9, UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thông tin, mới đây công an huyện đã có báo cáo kết quả xác minh vụ một số Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất được phát hiện có dấu hiệu giả mạo tại địa bàn xã Bình Châu, Xuyên Mộc.



Từ sổ đỏ giả lộ chuyện bán giấy tay đất công



Theo đó, ngày 12-8, công an huyện Xuyên Mộc tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xảy ra vào tháng 7-2020 tại ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc chuyển đến.



Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 11-8, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc tiếp nhận hồ sơ trích lục bản đồ địa chính của bà Nguyễn Thị Hương (27 tuổi, ngụ ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 25, diện tích 1.000m2.

Bà Hương xuất trình Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CU567274 do Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp ngày 9-7-2020 mang tên bà Nguyễn Thị Hương.

Qua kiểm tra, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc nhận thấy giấy chứng nhận trên có dấu hiệu là giả mạo nên đã giữ lại và báo cáo vụ việc cho công an huyện Xuyên Mộc phối hợp điều tra, xác minh.



Công an huyện Xuyên Mộc đã tiến hành điều tra. Qua trích lục bản đồ địa chính tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc phát hiện thửa đất nêu trên là đất công thuộc quyền quản lý của UBND xã Bình Châu. Giấy chứng nhận cấp cho bà Hương cũng là giấy giả. Sở TN&MT không làm thủ tục cấp, không có hồ sơ thông tin lưu trữ đối với giấy chứng nhận nêu trên cho bà Hương.



Sổ đỏ giả các đối tượng làm cho bà Nguyễn Thị Hương. Ảnh: TK









Ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc đã có quyết định trưng cầu giám định Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu giám định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Hương. Ngày 8-9, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh có kết luận khẳng định chữ ký, dấu mộc sổ đỏ này đều là giả.

Quá trình điều tra mở rộng, công an huyện Xuyên Mộc còn phát hiện vào khoảng năm 2017, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (ngụ ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu) cũng có mua lại từ bà Thái Thị Thu Dung một thửa đất (số 73, tờ bản đồ số 25) diện tích 500 m2, tọa lạc tại ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu với giá 100 triệu đồng. Thửa đất trên cũng không có sổ đỏ và khi mua bán hai bên chỉ làm giấy viết tay.

Qua trích lục bản đồ địa chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Xuyên Mộc phát hiện thửa đất số 73, tờ bản đồ 25 thuộc xã Bình Châu, diện tích 500 m2, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ: CU S67272 mang tên bà Vân nêu trên là đất công, thuộc quyền quản lý của UBND xã Bình Châu.

Một nhóm người đi “chào mời” làm sổ đỏ giả



Qua làm việc với bà Nguyễn Thị Hương, được biết: Vào năm 2006, bà Hương mua bán giấy tay thửa đất trên với bà Thái Thị Thu Dung (Sinh năm 1938, trú tại ấp Thanh Bình 2, xã Bình Châu) với giá 120 triệu đồng. Thửa đất trên không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.



Đến tháng 7-2020 có một nhóm khoảng 4-5 người (không rõ nhân thân lai lịch), đi trên xe ô tô, màu trắng, biển số 51 của TP.HCM đến khu vực chợ Bình Châu. Những người này thông báo với người dân ai có nhu cầu làm Giấy chứng nhận QSD Đất liên hệ nhóm này sẽ làm được với chỉ phỉ 30 triệu đồng/ 1 giấy. Bà Hương do tin tưởng nên đã nhờ nhóm này làm giúp sổ đỏ cho thửa đất mua của bà Dung. Đến 9-7 vừa qua nhóm này đưa lại sổ cho bà Hương.

Bà Vân cũng nhờ nhóm này, theo đó, tháng 7-2020 bà nhờ nhóm người đi từ TP. HCM nói trên làm giúp sổ đỏ với số tiền 60 triệu đồng/1 giấy. Đến ngày 9-7, bà Vân được nhóm này trả sổ đỏ.

Xác minh tại công an xã Bình Châu được biết bà Thái Thị Thu Dung đã mất từ tháng 3-2020. Công an cũng xác định thời điểm tháng 7-2020 tại khu vực chợ Bình Châu có một nhóm người đi xe như trên đến thông báo với người dân ai có nhu cầu làm sổ đỏ thì liên hệ nhóm này với chi phí 30 triệu đồng.

Công an cho rằng bà Hương, bà Vân không biết việc nhóm này làm sổ đỏ giả. Hiện công an huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc và nhóm người nêu trên.

Qua vụ việc, UBND huyện Xuyên Mộc đề nghị UBND xã Bình Châu khẩn trương cắm biển thông báo tại các khu đất công trên địa bàn quản lý, tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo về các khu đất công để nhân dân biết, tránh lấn chiếm, mua bán, chuyển nhượng trái pháp luật.