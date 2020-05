Phó giám đốc Công an Quảng Ngãi làm giám đốc Công an Bình Định

Ngày 29-5, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Võ Đức Nguyện, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức giám đốc Công an tỉnh Bình Định.



Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Võ Đức Nguyện

Đại tá Võ Đức Nguyện năm nay 54 tuổi, quê huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyện từng trải qua các chức vụ trưởng Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi kiêm thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra.

Ông Nguyện cũng từng làm giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- Cứu hộ, cứu nạn; phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phụ trách thi hành án, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.



Cùng ngày, Bộ Công an cũng công bố các quyết định hưởng chế độ hưu trí đối với Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định và Đại tá Huỳnh Văn An, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Đầu tháng 5-2020, Bộ Công an cũng đã quyết định bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định đến giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.