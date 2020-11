Phú Yên có tân Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 16-11, HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu ông Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm chủ tịch UBND tỉnh này.



Ông Trần Hữu Thế, tân Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Trần Hữu Thế cam kết sẽ làm hết trách nhiệm, đem hết trí tuệ, nhiệt huyết lãnh đạo, điều hành có hiệu quả bộ máy chính quyền tỉnh Phú Yên, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên hồi giữa tháng 10-2020, ông Trần Hữu Thế được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy.





Lãnh đạo Tỉnh ủy HĐND tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng ông Trần Hữu Thế (giữa). Ảnh: TẤN LỘC

Ông Trần Hữu Thế năm nay 47 tuổi, quê xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; có trình độ chuyên môn thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị, cử nhân tài chính- tín dụng, cử nhân chính trị.

Ông Thế từng trải qua các chức vụ phó bí thư, bí thư Đoàn Dân - Chính - Đảng tỉnh Phú Yên, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Phú Yên, phó bí thư, bí thư Tỉnh đoàn, bí thư Đảng khối các cơ quan tỉnh Phú Yên, bí thư Thị ủy Sông Cầu, phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Ông Thế là đại biểu Quốc hội khóa XII.



Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên cũng bầu bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, làm chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Bà Cao Thị Hòa An năm nay 47 tuổi, quê xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; có trình độ chuyên môn thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà An từng trải qua các chức vụ phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, phó chủ tịch, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, bí thư Huyện ủy Đông Hòa, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, phó bí thư Tỉnh ủy.





Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng bà Cao Thị Hòa An. Ảnh: TẤN LỘC

Kỳ họp đã bầu ông Lê Tấn Hổ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Ông Lê Tấn Hổ năm nay 53 tuổi, có trình độ kỹ sư xây dựng, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Ông Hổ từng trải qua các chức phó giám đốc Sở KH&ĐT, bí thư Huyện ủy Sông Hinh, giám đốc Sở KH&ĐT, chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Phú Yên.





Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Phú Yên tặng hoa chúc mừng ông Lê Tấn Hổ (thứ hai từ phải qua) và bà Hồ Thị Nguyên Thảo (thứ hai từ trái qua). Ảnh: TẤN LỘC

Kỳ họp đã bầu bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, làm phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

Bà Thảo năm nay 43 tuổi, có trình độ thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Bà Thảo từng trải qua các chức phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, bí thư Huyện ủy Tây Hòa.





Bỏ phiếu bầu các chức danh tại kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

HĐND tỉnh Phú Yên đã làm thủ tục miễn nhiệm chức chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Phạm Đại Dương.

Ông Dương đã được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Phú Yên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh này hồi giữa tháng 10-2020.

Kỳ họp cũng làm thủ tục miễn nhiệm chức phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đối với ông Nguyễn Chí Hiến để nghỉ công tác chờ nghỉ hưu, đối với ông Phan Đình Phùng để nghỉ hưu trước tuổi.