Quảng Ngãi: 1 người mất tích, 12 bị thương do bão số 5

Chiều 31-10, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo nhanh về công tác Công tác ứng phó ứng phó bão số 5, mưa, lũ sau bão và tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh này.



Nước ngập chia cắt giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, tính đến 14 giờ ngày 31-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa hoàn lưu bão số 5 nên khu vực Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ 04 giờ ngày 30-10 đến 13 giờ ngày 31-10 phổ biến từ 250 - 370 mm, một số nơi mưa to hơn như Sơn Giang 373mm, Trà Câu 365mm, Giá Vực 324mm.

Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên. Một số sông trên mức báo động 3 như Sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Trà Câu. Dự báo trong những giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao.

Tại các huyện Đức Phổ, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành bắt đầu bị ảnh hưởng ngập lụt, mực nước từ 0,5 - 1,5m.



Dự báo trong sáu giờ tới nước tiếp tục dâng cao.

Tại huyện Ba Tơ, 29 hộ dân tại xã Ba Giang nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Hiện nay, UBND huyện đang chỉ đạo công tác di dời 29 hộ dân nêu trên ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở.

Huyện Đức Phổ đã tổ chức di dời 82 hộ ở thôn An Trường, xã Phổ Ninh đến nơi an toàn. Huyện sẽ tiếp tục di dời 697 hộ trong vùng có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.

Tính đến chiều nay, toàn tỉnh Quảng Ngãi có một người mất tích, 12 người bị thương (Đức Phổ 4 người, Mộ Đức 4 người, TP Quảng Ngãi 3 người, Tây Trà 1 người).

Về nhà ở, có 575 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, huyện Mộ Đức thiệt hại nhiều nhất với 436 nhà. Ngoài ra, có năm nhà bị sập đổ hoàn toàn, một nhà bị cháy do chập điện.

Về Nông nghiệp, diện tích rau màu bị ngập úng, hư hỏng khoảng 297 ha (Mộ Đức 122, TP Quảng Ngãi 175); hành bị hư hỏng 5,2 ha (Lý Sơn); cây trồng hằng năm (mỳ) bị thiệt hại 38 ha (Mộ Đức); hoa cảnh bị thiệt hại 350 chậu (Mộ Đức); rừng (keo) bị ngã đổ 20 ha (Nghĩa Hành); cây ăn quả bị thiệt hại 15 ha (Nghĩa Hành).



Nhà dân tốc mái do bão số 5.

Do ảnh hưởng của bão, nhiều đường dây điện, trụ điện gặp sự cố, gãy đổ gây mất điện trên diện rộng. Đến nay, cơ bản đã khắc phục xong. Theo thống kê, số cột điện bị ảnh hưởng là 60 cột.

Tại các huyện Tây Trà, Ba Tơ bị sạt lở tại nhiều điểm, gây ách tắc giao thông. Nhiều tuyến đường bị ách tắt do cây ngã đổ.