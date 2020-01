Quý I-2020 có thể nộp phạt vi phạm giao thông qua điện thoại

Đề nghị cấp căn cước công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia Với nhóm thủ tục, dịch vụ của Bộ Công an, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng đánh giá hiện người dân rất bức xúc và phản ánh nhiều, nhất là về việc xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã có căn cước công dân. Sự thay đổi từ số chứng minh thư sang số căn cước, do sự thay đổi số cũ - số mới dẫn tới nhiều phiền phức. Trong khi thủ tục chứng thực lại quá phức tạp, nhất là liên quan tới các giao dịch tại ngân hàng. Theo Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Ngô Hải Phan, VPCP đã chính thức có văn bản đề nghị Bộ Công an triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ này trên cổng dịch vụ công quốc gia.