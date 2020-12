Rà soát toàn bộ công việc đã hứa với dân

Sáng 7-12, HĐND TP.HCM khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ 23 để thảo luận, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.



Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp sáng 7-12. Ảnh: HOÀNG GIANG

Kinh tế TP tăng trưởng ước đạt 1,39%

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết kỳ họp diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động do dịch COVID-19. Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp, TP đã cùng cả nước thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp đề ra. Đến nay, hoạt động kinh tế TP tăng trưởng dương, ước đạt 1,39% so với cùng kỳ. Đời sống của người dân được ổn định, an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm.

Mặc dù vậy, bà Lệ cho biết vẫn còn một số ngành công nghiệp và dịch vụ giảm sút, một số ngành công nghiệp nặng tốc độ tăng trưởng chậm. Công tác cải cách hành chính chưa đồng bộ; tình hình vi phạm trong xây dựng vẫn còn diễn ra ở một số địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh. Tình trạng ngập nước, trật tự an toàn giao thông chưa có giải pháp khắc phục triệt để. Tình hình trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm ma túy, các tội liên quan đến xâm hại tính mạng, sức khỏe con người.

Do vậy, bà Lệ đề nghị các đại biểu (ĐB) cần tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững hơn, từ đó nâng cao đời sống của người dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn TP.

Đề cập đến một trong những nhiệm vụ, giải pháp năm 2021, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết TP sẽ đầu tư đồng bộ kết nối hạ tầng giao thông và giải quyết việc tồn đọng đối với các nhóm dự án trọng điểm. Trong đó, TP sẽ ưu tiên hoàn thành và đưa vào vận hành các dự án chống ngập; cơ bản hoàn tất thi công và đưa vào vận hành khai thác thương mại tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên; hoàn tất giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương…

Ngoài ra, TP cũng sẽ tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030. Đồng thời, TP sẽ tập trung nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060…

Kiện toàn một số chức danh của lãnh đạo Dự kiến chiều nay (8-12), HĐND TP.HCM sẽ bàn công tác nhân sự để kiện toàn một số chức danh của lãnh đạo UBND TP. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị các ĐB nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng chương trình hành động của từng ứng cử viên được giới thiệu trước khi quyết định bỏ phiếu. “Đây là một công việc hết sức quan trọng, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của các ĐB” - ông Nên nói.

Tăng cường vai trò giám sát của HĐND TP

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết Thành ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần nỗ lực và quyết tâm của từng ĐB HĐND TP trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề chưa làm hoặc làm chưa tốt. Do vậy, ông đề nghị kỳ họp này các ĐB cần đánh giá sát hơn đối với vấn đề hài lòng của người dân, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, từ đó rút ra bài học cho thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng đề nghị HĐND TP tiếp tục cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, đặc biệt chú trọng đánh giá sâu sắc về việc huy động, phát huy các nguồn lực trong nhân dân. Bởi theo ông, nền tảng quan trọng nhất cho sự phát triển TP là người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội.

Trong năm 2021, khi thực hiện chính quyền đô thị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị HĐND TP tăng cường vai trò giám sát, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để giám sát. Đặc biệt, cần tập trung giám sát việc thực hiện chủ đề năm là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”.

Ông cũng đề nghị tập trung giám sát việc thực hiện Đề án thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM. “Trọng tâm là triển khai Đề án khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông TP. Cần phải có kế hoạch triển khai ngay” - ông Nên nói.

Về hoạt động của các ĐB HĐND TP khóa IX, ông Nguyễn Văn Nên cho biết chỉ còn sáu tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ. “Tôi nghĩ từng ĐB HĐND TP phải rà soát lại toàn bộ công việc đã hứa với dân, phải dự tính xem mình đã làm được tới đâu và việc gì chưa làm được để tập trung giải quyết, với tinh thần là quyết tâm không để nợ nhân dân thành nợ xấu” - bí thư Thành ủy TP.HCM nói.

Thường vụ Quốc hội bàn việc thành lập TP Thủ Đức Cũng tại phiên khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã xem xét và thông qua nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Dự kiến tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 9-12 tới đây sẽ xem xét đề án thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM. “Đây là những cơ chế pháp lý quan trọng đáp ứng nguyện vọng, sự chờ đợi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, từ đó tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của TP trong thời gian tới” - ông Lưu nói. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP.HCM (được phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM), cho biết TP Thủ Đức sẽ là trung tâm kinh tế tri thức, trung tâm kinh tế công nghệ cao lớn nhất của TP.HCM và cả nước. Đây cũng là TP đáng sống, văn minh, sạch đẹp. Theo ông Nhân, TP Thủ Đức sẽ có đặc thù về hạ tầng, nhất là hạ tầng viễn thông. “TP Thủ Đức phải là TP 5G, phủ sóng 5G. Công viên phần mềm thứ hai của TP cũng nên đặt tại chính TP Thủ Đức. Nơi đây cũng sẽ là trung tâm khởi nghiệp lớn nhất TP.HCM” - ông Nhân nói.