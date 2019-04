Sẽ tước bằng lái người say, kẻ khai gian dối

“Vừa qua, nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra có liên quan đến người lái xe uống rượu bia, sử dụng ma túy…”. Ngày 24-4, tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý I-2019 do Chính phủ tổ chức, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (C08, Bộ Công an), thông tin.



Tước bằng lái người say, kẻ nghiện

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, thời gian qua các lực lượng chức năng ở TP.HCM đã xử lý ráo riết, quyết liệt người lái xe vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích. Các điểm, địa bàn, đối tượng được tập trung kiểm tra, xử lý là đường, cổng ra vào cảng, bến xe; người lái xe tải, xe container, xe khách liên tỉnh...

Qua kiểm tra, TP.HCM đã phát hiện và tước giấy phép lái xe 22-24 tháng đối với 17 trường hợp vi phạm sử dụng ma túy. Tước giấy phép lái xe 1-6 tháng đối với 29 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.

“TP.HCM kiến nghị khi sửa đổi Nghị định 46 cần quy định xem xét trách nhiệm của cả đơn vị kinh doanh vận tải khi bố trí người lái có sử dụng ma túy. Đối với người lái xe, thay vì tước bằng lái có thời hạn thì xem xét tước vĩnh viễn khi họ sử dụng ma túy gây tai nạn…” - ông Tuyến nói.

Đồng tình, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nhắc lại vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ngày 27-3 vừa qua, lái xe tông vào đoàn người đi bộ đưa đám tang làm bảy người chết, ba người bị thương. Theo đó, vị lãnh đạo này đề nghị tước bằng lái vĩnh viễn đối với trường hợp lái xe sử dụng rượu bia, ma túy tông chết người. “Với người đã uống rượu bia, sử dụng ma túy mà vẫn lái xe (dù chưa gây tai nạn) thì cũng tước bằng lái 3-5 năm!” - vị lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phú đề nghị.



Dạy lái xe, cấp bằng và kiểm soát người lái dùng rượu bia, ma túy là những vấn đề nóng về an toàn giao thông cả nước trong quý I-2019. Ảnh: LƯU ĐỨC

Tước cả bằng lái chính và phó bản

Tại hội nghị, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT (C08, Bộ Công an), cho biết từ 1-6 tới đây dữ liệu về giấy phép lái xe sẽ được liên thông, chia sẻ giữa C08 với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT. Theo đó, các trường hợp người lái vi phạm giao thông, bị CSGT tạm giữ hoặc tước bằng lái có thời hạn đến các sở GTVT xin cấp phó bản sẽ bị ngăn chặn kịp thời.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng đối với các trường hợp vi phạm giao thông bị tước hoặc tạm giữ bằng lái nhưng người vi phạm khai gian dối khi đi xin thi, cấp lại nếu phát hiện thì hủy luôn kết quả sát hạch, thu hồi luôn bằng lái chính và phó bản mới cấp. Đồng thời, xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân cấp bằng lái cho người gian dối. “Để làm được việc này, sắp tới công an khi tạm giữ bằng lái xe phải đưa vào dữ liệu và chia sẻ với Bộ GTVT để biết việc xin lại, cấp lại bằng có đúng không. Nếu bị giữ mà lại xin cấp lại thì tước bằng luôn. Còn nếu chưa thì phải xác minh trước khi cấp lại…” - Phó Thủ tướng nói.

1.905 là số người chết trong 4.030 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong quý I-2019. Cùng thời gian, các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 182 tài xế dương tính với chất ma túy. (Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia)

Còng tay người lái đã say còn chống đối

Theo Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, hiện tượng người lái xe vi phạm về nồng độ cồn còn chống đối, thậm chí tấn công CSGT, TTGT hiện rất phổ biến nhưng hai lực lượng này rất khó xử lý. “Người đã uống say rượu bia là bất chấp hết dù CSGT đã giải thích, chỉ rõ hành vi vi phạm. Có trường hợp người say dừng lại, bỏ xe, dời đi khiến cho CSGT cẩu xe đi cũng khó mà giữ người say lại cũng không được!” - Trung tướng Dũng nêu hiện tượng. Ông đưa ra đề xuất: “ở nhiều nước, với các trường hợp như thế thì CSGT có quyền còng tay người vi phạm, đưa về đồn gần nhất. Khi nào người say tỉnh, CSGT sẽ xử lý theo luật”.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng cần rà soát hành lang pháp lý để đề xuất có quy định rõ ràng hơn. Tuy nhiên, ông lưu ý có thể vận dụng các quy định pháp luật hiện có để xử lý nghiêm những trường hợp cản trở giao thông, chống người thi hành công vụ. “Hành vi cản trở giao thông là có tội hình sự, còn gây rối trật tự giao thông thì có thể tạm giữ hành chính. Những hành vi cản trở, gây rối đã có trong các quy định pháp luật hiện hành. Vấn đề là giao quyền cho người đang thực thi công vụ trên đường như CSGT, TTGT được vận dụng, áp dụng như thế nào cho đúng…” - Phó Thủ tướng nói.