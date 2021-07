Ngày 23-7, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19.



Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, qua test nhanh tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, có 506 trường hợp dương tính với COVID-19.

Tuy nhiên kết quả xét nghiệm PCR chỉ có 18 cán bộ dương tính, còn kết quả xét nghiệm của hơn 600 học viên vẫn đang chờ kết quả.

Như vậy có thể đánh giá, số ca nhiễm chính xác sẽ thấp hơn so với kết quả test nhanh ban đầu.

Trước đó, qua xét nghiệm nhanh có 56 cán bộ dương tính.



Công an tỉnh Bình Dương tăng cường lực lượng đảm bảo ANTT tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá. Ảnh: CACC

Ông Quyên cũng cho biết thêm, hiện Công an tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an huyện Phú Giáo tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, vòng ngoài cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, không để trường hợp các học viên hoang mang vì dịch bệnh.

Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, dịch bệnh tại Bình Dương đang diễn biết hết sức phức tạp. Bình Dương đang huy động tổng lực để chống dịch. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là dập dịch, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan.



Ông Võ Văn Minh-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đang huy động tổng lực ưu tiên chống dịch COVID-19. Ảnh: BTG

Ông Minh cho biết thêm, tỉnh đang siết chặt Chỉ thị 16 để chống dịch, nhưng vẫn đảm bảo kết nối lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố, đảm bảo cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, ổn định giá cả các mặt hàng thị trường.

Ngành Y tế của tỉnh đang lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên kết hợp Realtime-PCR cho 1,8 triệu người dân.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu cách ly, điều trị nếu dịch bệnh diễn biến xấu, tỉnh này đang chuẩn bị đầu tư mở rộng thêm các khu cách ly tập trung đảm bảo lên 100.000 giường. Tiếp tục xây dựng các khu điều trị bệnh nhân nâng lên 15 đến 20 ngàn giường.

Bình Dương cũng đã đề xuất sự chi viện, hỗ trợ của Trung ương để nâng cao năng lực điều trị, xét nghiệm.