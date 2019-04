Sở Y tế Bình Dương: Bé 2 tháng tuổi tử vong không do vaccine

Chiều 17-4, đại diện Sở Y tế Bình Dương, cho biết nguyên nhân tử vong của bé Lê Hữu Việt H. là do suy tuần hoàn, hô hấp không hề liên quan đến loại vaccine mà bé trai này được tiêm tại Phòng khám đa khoa An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương). Việc bảo quản, sử dụng vaccine và thực hành tiêm chủng tại phòng khám này là đúng quy định của Bộ Y tế.



Việc con mình ra đi đột ngột khiến gia đình anh Thế vô cùng đau lòng, mong muốn các ngành chức năng làm việc thật khách quan công tâm.

Trong cùng buổi tiêm chủng tại Phòng khám đa khoa An Phú, có 83 trẻ khác được tiêm cùng loại, lô vaccine với bé trên. Đồng thời, toàn tỉnh cũng đã sử dụng hơn 3.011 liều và chưa ghi nhận các phản ứng bất thường sau tiêm chủng, đại diện sở này cho biết thêm.

Tuy nhiên, khi được hỏi về nguyên nhân nào dẫn đến tử vong của bé trai này? Đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết, rất có thể là do bệnh lý tim bẩm sinh trên nền tảng trẻ tăng cân chậm. Điều này phía sở cùng không dám khẳng định vì không có cơ sở.

Trả lời về việc gia đình nạn nhân khẳng định, khi đưa bé vào Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương, bé vẫn còn khóc rất nhiều, nhưng phía bệnh viên này lại bác bỏ thông tin này và đưa ra thông tin hoàn toàn ngược lại.

Đại diện Sở Y tế Bình Dương cũng cho hay, theo hồ sơ bệnh án của bệnh viện, bé 2 tháng tuổi do gia đình đưa đến trong tình trạng tím tái, chân tay lạnh, không tự thở, không bắt được mạch, không nghe thấy nhịp tim, không phản xạ thần kinh, đồng tử 2 bên giãn 4 mm. Nên việc gia đình nói bé vẫn còn khóc khi vào cấp cứu thì không có một ai trung gian chứng minh được.



Cơ quan công an khám nghiệm, ghi lời khai phía gia đình nạn nhân.

Như PLO đã đưa tin, sáng 10-4, anh Lê Hữu Thế (37 tuổi, tạm trú tại phường An Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương) đưa con trai là Lê Hữu Việt H. (sinh ngày 8-2-2019) đi tiêm chủng tại Phòng khám đa khoa khu vực An Phú.

Sau khi đi tiêm về, đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cháu H. bắt đầu lên cơn sốt và không có dấu hiệu giảm. Ngay lập tức gia đình chuyển lên Phòng khám nhi thành phố (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để khám.

Tại đây, sau khi thăm khám các bác sĩ chuẩn đoán là “Sốt sau chủng ngừa” và cho thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi và vài bịch thuốc hạ sốt để điều trị.

Tuy nhiên đến sáng 11-4, cháu H. vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà khóc rất nhiều. Thấy vậy, gia đình anh Thế lại tiếp tục đưa lên Phòng khám Nhi Thành Phố để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ không nhận và bảo chuyển sang bệnh viện khác. Gia đình tiếp tục đưa bé đến Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương để cấp cứu.

Khi các bác sĩ đưa vào cấp cứu cháu vẫn khóc rất nhiều, tuy nhiên khoảng 20 phút sau thì không thấy khóc nữa. Các bác sĩ ra báo với gia đình là cháu H. đã tử vong.