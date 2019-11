‘Tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng tăng’

Những con số đáng chú ý về công tác PCTN năm 2019 • Thụ lý điều tra 423 vụ án với 1.073 bị can phạm tội về tham nhũng. • Thiệt hại trong các vụ án đã thụ lý là trên 7.503 tỉ đồng, hơn 22.000 m2 đất; đã thu hồi, phong tỏa được hơn 9.455 tỉ đồng, 11.867 m2 đất và nhiều tài sản khác. • VKSND các cấp đã truy tố 300 vụ/672 bị can. Cơ quan điều tra VKSND Tối cao khởi tố mới 12 vụ/16 bị can về tội danh tham nhũng xảy ra trong hoạt động tư pháp. • TAND các cấp đã xét xử sơ thẩm 279 vụ, 614 bị cáo. Có 10 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân. • Kê khai tài sản, thu nhập đạt tỉ lệ 99,9% số người phải kê khai. Công khai bản kê khai đạt tỉ lệ 99,4%. • 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Đã xử lý kỷ luật tám trường hợp, đang xem xét, xử lý hai trường hợp. • Sáu cá nhân đã nộp lại quà tặng theo quy định với tổng giá trị là 182 triệu đồng; phát hiện, xử lý ba vụ việc nhận quà không đúng quy định với tổng giá trị gần 4 tỉ đồng. • Năm 2019, có 30 người đứng đầu đã bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng, có ba người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.