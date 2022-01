Đó là khẳng định của Thiếu tướng Trần Phú Hà- Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trả lời một số cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng một số đối tượng o ép những người tham gia đấu giá để được "độc quyền" đấu giá đất đai tại Hội nghị phối hợp tuyên tuyền nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo Thiếu Thiếu tướng Trần Phú Hà có hai dạng đấu giá đất đai hiện nay bao gồm đấu giá tổng và đấu giá lẻ (từng lô):

Cụ thể, đấu giá lẻ là nhà nước làm hạ tầng xong rồi sau đó người dân có thể mua hồ sơ tham gia đấu giá. Tuy nhiên, hiện nay có tình trạng nhiều người o ép người tham gia đấu giá ở những vị trí đắc địa để được “độc quyền” thì đây là những đối tượng hình sự.



Thiếu tướng Trần Phú Hà khẳng định, sẽ bằng mọi cách tìm ra sai phạm trong hoạt động đấu giá, đấu thầu đất đai. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Còn đấu giá tổng là đấu cả mặt bằng. Đấu tổng ở đây chủ yếu là các doanh nghiệp (nếu đủ năng lực tài chính phù hợp với các quy định của nhà nước) tham gia đấu giá với nhau với nhau".

Thiếu tướng Trần Phú Hà nói: trách nhiệm công an phải nắm tình hình những vụ đấu giá có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, ở đây có tình trạng đấu giá vênh quá so với thực tế hoặc là một hai doanh nghiệp chỉ đứng vào cho vui để “độc tấu” đấu giá. "Một vấn đề đặt ra là giá khởi điểm đưa ra đã đúng hay chưa? Có chênh so với thị trường hay không? và trách nhiệm này thuộc về UBND huyện, thị xã, TP hoặc Sở Tài nguyên Môi trường và công an thì không có trách nhiệm làm giá"- ông nói.

Thiếu tướng Trần Phú Hà cho biết: Có tình trạng một số cơ quan tổ chức liên tục được mời tổ chức đấu giá và một số đơn vị liên tục trúng đấu giá.



Thiếu tướng Trần Phú Hà nêu:"Có tình trạng một số cơ quan tổ chức liên tục được mời tổ chức đấu giá và một số đơn vị liên tục trúng đấu giá". Trong ảnh mặt bằng ở xã Yên Dương (Hà Trung, Thanh Hóa). Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Với sự việc như vậy, công an ghi nhận, đồng thời sẽ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tìm ra bằng được các sai phạm để không có tình trạng như vậy nữa, tránh gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Công an cũng sẽ làm rõ sự cấu kết của doanh nghiệp với cơ quan ở các địa phương nơi có đất để đấu giá.

Công an đảm bảo an toàn cho nhân dân trong các cuộc đấu giá, không phải đấu giá bằng hình thức trực tiếp nữa mà đấu bằng hình thức bỏ phiếu kín, trực tuyến.

“Đây là một thực trạng rất chung, chúng tôi đang có tính toán để thực hiện, làm rõ các thủ đoạn qua đó nếu phát hiện các sai phạm thì sẽ điều tra xử lý theo quy định của nhà nước", Thiếu tướng Hà khẳng định.