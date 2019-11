Thông tin về vụ dâm ô ở TT Hỗ trợ xã hội TP.HCM

Chiều 18-11, tại Trung tâm Báo chí TP.HCM, Sở LĐ-TB&XH, Sở TT&TT và Công an quận Bình Thạnh phối hợp tổ chức họp báo về vụ việc người của Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em.



Đổi thuốc lá để được dâm ô

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh, cho biết từ chiều 15-11, bà Lê Thị L. (tạm trú ở Phước Kiển, Nhà Bè) đưa con gái 14 tuổi đến Công an phường 13 tố cáo ông Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô. Ngày 16-11, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã tiếp nhận vụ việc.

Ngoài làm việc với mẹ con bà L., công an còn làm việc với hai bạn của con gái bà L. cũng ở phòng C2 của trung tâm. Hai người này là nhân chứng, đồng thời là bị hại trong vụ việc dâm ô. Sau khi thu thập đủ thông tin, Công an quận Bình Thạnh đã báo cáo Công an TP.HCM.

Đến ngày 17-11, ông Dũng thừa nhận có xâm hại ba người trong các ca trực đêm, mỗi người bị xâm hại từ một đến ba lần. “Quá trình trực đêm, ông Dũng có cho các em thuốc lá để hút, đổi lại các em phải đáp ứng nhu cầu dâm ô” - Đại tá Thắng thông tin. Ông cũng cho hay đến nay VKSND quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với ông Dũng về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo khoản 2 Điều 146 BLHS (khung hình phạt từ ba đến bảy năm tù).



Toàn cảnh cuộc họp báo. Ảnh trong bài: N.TÂN



Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh.



Bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội.

Trung tâm nhận thiếu sót, hứa khắc phục

Nhiều PV đặt vấn đề rằng từ trước khi công an tiếp nhận tin tố cáo, Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã có báo cáo với nội dung là tại đây xảy ra xâm hại với sáu bé. Báo cáo này nêu các trường hợp cụ thể, trong đó có nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý. “Sở LĐ-TB&XH có nhận được công văn chưa, đã xử lý vụ việc như thế nào và tại sao không phối hợp ngay với công an để làm rõ, xử lý?” - một PV đặt câu hỏi.

Các báo cũng đặt vấn đề về hoạt động của các trung tâm hỗ trợ xã hội đã bộc lộ nhiều vấn đề, việc rà soát, xử lý chăm sóc, giám sát các bé ở trung tâm được triển khai như thế nào.

Được ông Trần Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, phân công trả lời, bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, thừa nhận trung tâm từng có báo cáo về việc trẻ bị xâm hại. Sự việc đang trong quá trình làm rõ thì Công an quận Bình Thạnh tiếp nhận tin của người dân và hai bên song song việc kiểm tra, điều tra, xác minh. Đến ngày 17-11, cơ quan chức năng đủ cơ sở xác định có việc các bé bị xâm hại.

“Vụ việc là sự cố đáng tiếc, không ai mong muốn. Đã sai thì chúng tôi cầu thị, sai thì phải sửa. Rõ ràng không có việc sở bao che, che giấu tội phạm….

Riêng việc trực tối thì ca trực luôn có hơn 10 người gồm cán bộ trực lãnh đạo (giám đốc, phó giám đốc trung tâm), cán bộ chủ chốt của phòng, khoa… Ông Dũng trực đêm là theo quy định. Hiện đang rà soát lại vị trí trực của ông Dũng có được phân công ở khu nữ hay không” - bà Phụng nói.

Theo bà Phụng, ông Dũng thực hiện hành vi dâm ô thông qua cửa sổ của phòng C2. Đây được đánh giá là một sơ hở và trung tâm phải khắc phục. Việc lắp đặt camera an ninh, đảm bảo cơ sở vật chất cũng đã và đang được triển khai.

Chia sẻ ý kiến trên, ông Phạm Đình Lương, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội, nói thêm rằng sự việc xảy ra tại trung tâm và trung tâm rất lấy làm tiếc. “Sau khi sự việc xảy ra, trung tâm phối hợp với Công an quận Bình Thạnh đưa tội phạm ra ánh sáng để giáo dục, răn đe các hành vi lệch lạc và vi phạm pháp luật” - ông nói.