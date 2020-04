Thủ tướng: Tập trung phát triển thiết bị y tế chống dịch

Phạt tiền, xử lý hình sự người vi phạm về phòng, chống dịch Ngày 9-4, tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết cơ quan này vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, cơ quan liên quan phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, kịp thời; từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly; không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân cũng như các biện pháp khác về phòng, chống bệnh dịch truyền nhiễm. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường; sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu như trang thiết bị, vật tư y tế và nhu yếu phẩm cần thiết cho phòng, chống dịch bệnh. Bộ Công an, Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các hành vi đưa tin không đúng sự thật về dịch bệnh, người nhiễm dịch bệnh, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã hội. Trong quá trình xem xét, xử lý các hành vi vi phạm, nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm hình sự, các cơ quan nêu trên phải chuyển ngay cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự. Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng khẩn trương xác minh, điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19 có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Đặc biệt là các hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi (như đầu cơ, buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thiết bị, vật tư y tế cần thiết cho việc phòng, chống dịch bệnh…). LƯU ĐỨC (Nguồn: chinhphu.vn)