Chiều 14-6, ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An ký văn bản ra thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19.



Quán bia Hải Quế bên hồ Goong, TP Vinh. Ảnh: ĐL

Căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ về một trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), Sở Y tế Nghệ An- cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An thông báo cho tất cả những người đã đến:

- Quán bia Hải Quế (cạnh Hồ Goong) đối diện số 54, đường Phan Đăng Lưu, TP: Từ 19 giờ đêm 5-6 đến 0 giờ 30 phút sáng 6-6.

- Quán tạp hóa Bà Hường trên đường Nguyễn Năng Tĩnh (đối diện chợ Phong Toàn, phường Hà Huy Tập, TP Vinh): Từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 6-6.

- Chợ Vinh khu vực các kiốt bán đồ hải sản và rau (ở vị trí đường Cao Thắng rẽ phải sang đường Lê Hồng Sơn): Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 6-6.

- Quán Bún gia truyền Bà Lộc (địa chỉ số 208, đường Nguyễn Sỹ Sách, TP Vinh): Từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 7-6.

- Quán cắt tóc Á Âu (số 34, đường Hà Huy Tập, TP Vinh): Ngày 7-6.

- Quán Mận Quán (số 32, đường Hà Huy Tập, TP Vinh) và cây rút tiền ATM BIDV (số 30, đường Hà Huy Tập): Từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 7-6.

- Siêu thị Vinmax (số 70, đường Hà Huy Tập, TP Vinh) và đi Chợ Cầu – Hà Huy Tập (vị trí 2 quán đầu tiên dọc theo hướng bờ kênh đi ra hướng đường Hà Huy Tập): Từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 10-6.

- Quán Tạp hóa (địa chỉ quán nằm bên đường giao nhau giữa Nguyễn Năng Tĩnh và Lý Tự Trọng; đối diện tiệm cắt tóc Sơn Barber, số 65-Lý Tự Trọng về phía Nguyễn Năng Tĩnh) và đi chợ Phong Toàn: Từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ chiều 10-6.



Đường Hà Huy Tập chiều 14-6. Ảnh: ĐL

Những người đã đến địa chỉ trên thì liên hệ ngay với Trạm Y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ. Đồng thời, thông báo ngay với những người đã tiếp xúc gần với mình, đề nghị thông báo với cơ sở y tế gần nhất. Gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình theo số điện thoại 1900 9095 (Bộ Y tế) hoặc 02386 555 6666 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An).

Trước đó, tạng sáng 14-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết chị NTM (22 tuổi, làm nghề uốn sấy tóc) ở Phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Chị M. quê huyện miền núi Hương Sơn, Hà Tĩnh.