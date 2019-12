Tổng bí thư: Có nước muốn nhòm ngó độc lập, chủ quyền của ta

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu thẳng thắn như vậy trong buổi gặp mặt thân mật đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019, chiều nay, 19-12.

Đánh giá về thành quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định tất cả các cuộc đấu tranh mà Việt Nam phải tiến hành đều là chính nghĩa, tự vệ và bảo vệ Tổ quốc và Việt Nam đã giành chiến thắng.

Có thành tựu ấy dựa trên đường lối chiến tranh, kháng chiến đúng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, không chấp nhận sự can thiệp từ bên ngoài. “Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, mỗi người dân là một chiến sĩ, toàn dân đánh giặc. Chúng ta không có đội quân chuyên nghiệp đi đánh nhau”, ông nói.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với các đại biểu đoàn đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá hiện nay có những nước vẫn nhòm ngó, tranh chấp chủ quyền, muốn xâm phạm độc lập chủ quyền của chúng ta. Và do đó “mong nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân với tất cả hoạt động, không chỉ giao lưu bề nổi mà Bộ Quốc phòng, Quân ủy tiếp tục đi sâu, làm sâu sắc bài học chiến tranh cách mạng, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước mong quân đội tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, truyền thống của nhân dân Việt Nam anh hùng. Đảng bộ quân đội phải trong sạch, đoàn kết thống nhất cao, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực, gắn bó mật thiết với nhân dân. Nhân dân mọi vùng miền gắn bó với bộ đội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, phối hợp với lực lượng an ninh, công an để giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

“Như thế đất nước mới trường tồn, không phải thế hệ này mà các thế hệ sau”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đánh giá những năm tới, thế giới, khu vực sẽ có nhiều biến động. Tình hình biển Đông tiếp tục căng thẳng. Tuyến biên giới và vùng biển Tây Nam tiềm ẩn nhân tố mất ổn định. “Điều đó đặt ra những vấn đề mới trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, Đại tướng nói.

Trước người đứng đầu Đảng, Nhà nước và đại biểu đại diện các điển hình tiên tiến xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tướng Lương Cường thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam hứa:

Không ngừng phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của quân đội và phẩm chất cao đẹp Bộ đội cụ Hồ. Quân đội mài sắc ý chí chiến đấu, nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.