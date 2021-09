Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn TP.



TP.HCM ban hành bộ tiêu chí an toàn đối với cơ quan nhà nước. Ảnh: LÊ THOA

*Theo đó, đối với cơ quan, đơn vị làm công tác chỉ đạo thực hiện và tuyên truyền phòng, chống dịch phải đảm bảo 10 tiêu chí:

Tiêu chí 1: Cơ quan, đơn vị có Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và các Tổ an toàn COVID-19 của đơn vị.

Tiêu chí 2: Cơ quan, đơn vị có kế hoạch và các phương án phòng, chống dịch COVID-19.

Tiêu chí 3: Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng chống dịch.

Tiêu chí 4: Sử dụng ứng dụng nền tảng khai báo y tế của TP.HCM để quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ, công chức), người ra, vào đơn vị và khai báo y tế.

Tiêu chí 5: Tổ chức đo thân nhiệt, yêu cầu khách đến làm việc khai báo y tế, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định.

Tiêu chí 6: Xây dựng kế hoạch công tác/phương thức làm việc của cán bộ, công chức theo quy định. Trong đó, đảm bảo nguyên tắc giãn cách; tỉ lệ cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại cơ quan đơn vị theo quy định.

Tiêu chí 7: Đảm bảo tiêu chuẩn khử khuẩn và vệ sinh môi trường nơi công sở.

Tiêu chí 8: Thực hiện nghiêm việc kiểm soát dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị. Trong đó thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho cán bộ, công chức hàng tuần; trước và sau khi đi công tác. Đặc biệt, cơ quan, đơn vị cử đi công tác ở vùng có dịch, tiếp xúc F0 phải được xét nghiệm đột xuất.

Tiêu chí 9: 100% cán bộ, công chức tiêm đủ số lượng mũi vaccine theo quy định, trừ các trường hợp không đủ điều kiện tiêm theo chỉ định của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Tiêu chí 10: Bố trí công việc của cán bộ, công chức làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị phù hợp. Cụ thể, chỉ những người được cấp ‘Thẻ xanh COVID-19’ hoặc F0 đã khỏi bệnh (có xác nhận theo quy định) được bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở.



Chỉ cán bộ, công chức có 'Thẻ xanh COVID' hoặc là F0 khỏi bệnh mới được làm việc trực tiếp. Ảnh: LÊ THOA

*Về cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch, phải đảm bảo 6 tiêu chí:

Tiêu chí 11: Bố trí khu vực để xe đảm bảo an toàn và giãn cách; tránh tình trạng ùn tắc tại nơi ra vào cơ quan, đơn vị.

Tiêu chí 12: Bố trí khu vực khai báo y tế để kiểm soát người ra, vào tại các vị trí ra, vào cơ quan.

Tiêu chí 13: Bố trí phòng/khu cách ly tạm thời (tùy theo điều kiện cụ thể).

Tiêu chí 14: Bố trí khu vực giao nhận tài liệu, hồ sơ, văn phòng phẩm… riêng biệt. Với cơ quan, đơn vị có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải thực hiện 5K, lắp đặt vách ngăn (nếu có thể).

Tiêu chí 15: Các cơ quan, đơn vị có tổ chức bếp ăn, căn tin thì phải thực hiện đầy đủ quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nơi bếp ăn và khu vực xung quanh.

Tiêu chí 16: Đảm bảo 100% phòng làm việc của cán bộ, công chức được bố trí thông thoáng.

*Đối với cán bộ, công chức đến trụ sở, địa điểm làm việc, cần đạt 3 tiêu chí:

Tiêu chí 17: 100% cán bộ, công chức được bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở thực hiện nghiêm khai báo y tế. Trong đó, khai báo y tế hàng ngày, quét mã QR khi ra vào cơ quan thông qua ứng dụng ‘Y tế HCM’; báo cho Tổ an toàn COVID khi có triệu chứng nhiễm bệnh, tiếp xúc người mắc bệnh, gia đình có người mắc bệnh và chỉ được làm việc tại nhà.

Tiêu chí 18: 100% cán bộ, công chức được bố trí làm việc trực tiếp tại trụ sở thực hiện nghiêm quy định của cơ quan về phòng, chống dịch COVID-19 và các tiêu chí của cơ quan, đơn vị.

Tiêu chí 19: Đối với cơ quan, đơn vị có bếp ăn, căn tin thì nhân viên chế biến, người cung cấp thực phẩm thực hiện nghiêm quy tắc phòng chống dịch. Cán bộ, công chức và người ra vào bếp ăn thực hiện nghiêm quy định phòng dịch.

*Khi cán bộ, công chức trở về nơi lưu trú, phải đảm bảo 3 tiêu chí:

Tiêu chí 20: 100% cán bộ, công chức đảm bảo giãn cách hợp lý, đeo khẩu trang từ nơi làm việc về nhà, thực hiện 5K, 5T tại nơi lưu trú.

Tiêu chí 21: 100% cán bộ, công chức không di chuyển ngoài cung đường đã đăng ký khi đi từ cơ quan về nơi lưu trú.

Tiêu chí 22: 100% cán bộ, công chức không vi phạm khi thực hiện quy định về giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi lưu trú.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM, cơ quan, đơn vị được xếp loại an toàn cao nếu đạt từ 20 tiêu chí trở lên; xếp loại an toàn nếu đạt từ 16 tiêu chí trở lên (trong đó có những tiêu chí bắt buộc) và xếp loại không an toàn nếu dưới 16 tiêu chí .

Những cơ quan, đơn vị an toàn cao và an toàn được hoạt động theo hướng dẫn thay đổi phương thức làm việc theo quy định. Còn cơ quan, đơn vị xếp loại không an toàn tạm thời thực hiện phong tỏa cơ quan và thực hiện phương án ‘3 tại chỗ’ cho đến khi được xếp loại từ an toàn trở lên.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được xếp loại không an toàn chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực tiếp.