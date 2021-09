Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn TP.

Đánh giá về việc thực hiện giãn cách, đến nay TP.HCM đã có 13.290 tổ tự quản bảo vệ vùng xanh, chiếm hơn 52% tổng số tổ dân phố.

Lấy 1,6 triệu mẫu chỉ hơn 8.500 người dương tính

Về xét nghiệm, TP.HCM đã huy động 1.533 đội lấy mẫu với hơn 13.800 người, gồm các đội cơ hữu tại địa phương, thanh niên tình nguyện, lực lượng từ các đơn vị và các tỉnh. Từ đó, trung bình mỗi đội lấy 300-400 mẫu/ngày. Qua triển khai cho người dân tự làm xét nghiệm, khởi đầu trung bình có 22,5% hộ dân tự lấy mẫu.



Nhân viên y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm cho người dân. Ảnh: NGUYỆT NHI

TP.HCM hiện có 36 đơn vị xét nghiệm khẳng định COVID-19 được Bộ Y tế cho phép với tổng công suất hơn 30.000 ống mẫu/ngày. Ngoài ra còn có ba phòng xét nghiệm sàng lọc với công suất 16.200 ống mẫu/ngày, cùng với 9 xe xét nghiệm RT-PCR lưu động với công suất tối đa 1.000-2.000 ống mẫu/ngày.

TP thực hiện xét nghiệm diện rộng từ ngày 23-8, đến nay đã tổ chức 5 đợt lấy mẫu. Trong đó, tỉ lệ dương tính tại ‘vùng đỏ, vùng cam’ giảm dần qua các đợt xét nghiệm.

Riêng trong hai ngày xét nghiệm (21 và 22-9) thì TP lấy hơn 1,6 triệu mẫu và trung bình chỉ khoảng 0,52% mẫu dương tính, tương ứng với hơn 8.500 người.

Cụ thể, đã lấy gần 593.000 mẫu vùng xanh với 0,19% mẫu dương tính; gần 155.000 mẫu vùng cận xanh với 0,38% mẫu dương tính; 185.000 mẫu vùng vàng với 0,5% mẫu dương tính; 199.000 mẫu vùng cam, 0,6% mẫu dương tính và gần 493.000 mẫu vùng đỏ, 0,92% mẫu dương tính.

Tốc độ tiêm hạn chế do vaccine đã cạn

Về vaccine, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP cho biết tổng số liều vaccine Bộ Y tế phân bổ cho TP đến nay là hơn 6,5 triệu liều, ngoài ra TP nhận được 5 triệu liều Vero Cell từ nguồn tài trợ (trong đó đã cho mượn 2,55 triệu liều).



TP.HCM đang chậm lại việc tiêm vaccine.... Ảnh: HOÀNG GIANG

Đến nay TP đã tiêm gần 9 triệu liều vaccine với gần 6,8 triệu mũi 1 và hơn 2,2 triệu mũi 2. Riêng từ 23-8 đến nay, TP.HCM tiêm được 3,53 triệu liều với nhiều hình thức đa dạng. Tuy nhiên, do số lượng vaccine được phân bổ đã cạn nên tốc độ tiêm bị hạn chế.

Bên cạnh đó, đến nay TP đang điều trị cho 40.970 bệnh nhân, cụ thể có 2.174 người đang thở máy, 21 người can thiệp ECMO. Số trường hợp tử vong giảm liên tục, trung bình trong 7 ngày gần đây là 175 người/ngày.

Về công tác an sinh, Trung tâm An sinh hỗ trợ trên 1,93 triệu túi an sinh, trên 14.300 phần quà cho các trường hợp khẩn cấp. TP chi hơn 5.479 tỉ đồng hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết của Chính phủ và HĐND TP. Đồng thời, huy động 85.000 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê cho 670.000 phòng với số tiền trên 329 tỉ đồng.

Cũng từ 23-8 đến nay, TP tổ chức ‘đi chợ hộ’ cho trên 1,8 triệu hộ, đáp ứng trên 98,8% hộ có nhu cầu.

TP.HCM đang hoàn thành chiến lược bình thường mới

Bên cạnh những mặt đã làm được, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP nhìn nhận tồn tại, thách thức của TP là đặc thù dân số đông, mật độ dân cư dày, nhiều nơi người dân sống chen chúc trong khi biến chủng Delta lây lan nhanh.

Sự khác biệt về số lượng ‘vùng đỏ, vùng cam’ và dân số giữa các quận, huyện cũng ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các đợt xét nghiệm và đồng bộ kết quả.



Người dân được ra ngoài tập thể dục ở quận 7. Ảnh: NGUYỆT NHI

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục các biện pháp giãn cách xã hội; đồng thời khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả kiểm soát dịch của các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Đối với các địa bàn đã kiểm soát được dịch, TP sẽ thí điểm ‘nới giãn cách’ từng bước an toàn như: người dân đi chợ 1 lần/tuần, triển khai ‘Thẻ xanh COVID’ gắn với mã QR cá nhân, cho phép một số lĩnh vực được hoạt động với điều kiện đảm bảo các bộ tiêu chí an toàn...

TP cũng sẽ bổ sung nhiều hoạt động dịch vụ, sản xuất kinh doanh được phép động; shipper được chạy liên quận; công trình giao thông, xây dựng được thực hiện theo tiêu chí an toàn; thể dục thể thao tại các khu vực vùng xanh…

Đặc biệt TP nghiên cứu triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về “Thích ứng an oàn với dịch COVID-19”.

Theo Ban chỉ đạo, TP sẽ tiếp tục tăng cường xét nghiệm, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để tăng cường độ bao phủ nhằm nhanh chóng nới lỏng giãn cách xã hội và phục hồi kinh tế; khẩn trương triển khai gói hỗ trợ đợt 3 cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Đáng chú ý, TP cũng đang tập trung chỉ đạo hoàn thành các chiến lược cho giai đoạn bình thường mới, triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP sau ngày 30-9.

Như vậy, để nhanh chóng kiểm soát được dịch và từng bước mở cửa nền kinh tế, TP.HCM kiến nghị Chính phủ quan tâm phân bổ kịp thời và đầy đủ vaccine, thuốc điều trị COVID-19.

TP.HCM kiến nghị Chính phủ ban hành quy chế phối hợp giữa các địa phương trong việc mở cửa lại nền kinh tế và phòng chống dịch. Việc này nhằm đảm bảo lưu thông hàng hóa, qua lại giữa các tỉnh, thành với TP.HCM, đảm bảo nguồn lao động ở các tỉnh nhưng làm việc tại TP….