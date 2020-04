TP.HCM triển khai chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa ký văn bản thực hiện Chỉ thị số 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.



Khu vực ngã tư Hàng Xanh ngày 30-3 đã rất vắng người đi lại. Ảnh VIỆT HOA

Thực hiện nghiêm cách ly 15 ngày



Theo đó, TP chỉ đạo thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội trong 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4-2020 trên phạm vi toàn TP theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, yêu cầu người dân ở tại nhà, chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp và các trường hợp khác do Sở Y tế hướng dẫn.

Cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu vẫn tiếp tục hoạt động bình thường để phục vụ người dân.

Nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp hoạt động bình thường nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa người lao động tối thiểu 2 mét, mang khẩu trang tại nơi làm việc, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn đảm bảo thông thoáng thường xuyên.

Những nơi này có văn bản cam kết tuân thủ phòng chống dịch gửi UBND các quận/huyện nơi đặt nhà máy. Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ sở của mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao dịch, làm việc, tiếp xúc và ăn uống. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình và tham gia có trách nhiệm các hoạt động phòng chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng.



TP.HCM yêu cấy đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 . Ảnh: VIỆT HOA



Tăng cường giải quyết hồ sơ qua mạng

TP chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhà nước tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà. Chỉ những trường hợp thực sự cần thiết như trực chiến đấu, trực chống dịch, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chương trình công tác, tổ chức giao việc cụ thể để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm 2020.

Đẩy mạnh việc giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Tạm thời không nhận trực tiếp hồ sơ của người dân, doanh nghiệp (trường hợp đặc Số lượng người làm việc cụ thể tại công sở do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/3 tổng số người lao động để đảm bảo duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của thành phố.

Riêng lực lượng vũ trang và ngành y tế thành phố đảm bảo 100% quân số.biệt do thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị quyết định).

Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thành phố nếu không hoàn thành nhiệm vụ công tác và chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch tại công sở



Tăng cường các biện pháp chống dịch

TP giao Sở GTVT chỉ đạo các bến xe, các doanh nghiệp vận tải dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác. Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất.



Các bến xe, các doanh nghiệp vận tải phải dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng. Ảnh: VIỆT HOA

Phối hợp liên đoàn lao động thành phố hướng dẫn và giám sát việc đưa đón công nhân, người lao động tại các nhà máy, phân xưởng, xí nghiệp theo đúng khuyến cáo của ngành y tế.

TP giao Sở Y tế các nhiệm vụ: Phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn triển khai bản cam kết mẫu về phòng chống dịch tại doanh nghiệp.

Xử lý triệt để ổ dịch tại quán bar Buddha. Áp dụng biện pháp phù hợp với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh và tiếp tục kêu gọi người dân đã đến quán bar Buddha liên hệ ngành y tế để được theo dõi, giám sát y tế theo quy định.

Các bệnh viện phải thực hiện các quy trình và quản lý chặt chẽ không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Kiểm soát chặt chẽ yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi bệnh nhân chỉ được một người chăm sóc. Dừng việc thăm bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về việc tiếp nhận bệnh nhân, không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động toàn bệnh viện.

Triển khai nhanh việc mua trang thiết bị, dụng cụ y tế, đặc biệt là máy thở theo dõi bệnh nhân, máy truyền dịch, máy lọc máu, không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị y tế trong công tác cấp cứu, điều trị người bệnh.

Xây dựng các phương án, kịch bản và khả năng ứng cứu đối với trường hợp khẩn cấp về dịch. Báo cáo UBND TP để trình Chính phủ.



TP cũng chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền đến đông đảo người dân TP nhằm nâng cao nhận thức và tự bảo vệ sức khỏe của bản thân. Đồng thời, hướng dẫn cơ quan, đơn vị sử dụng công nghệ thông tin thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nhà.

Sở Công Thương đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân trong mọi tình huống; triển khai các hình thức đặt hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà và giãn cách tập trung đông người khi mua sắm tại siêu thị. Tổ chức hướng dẫn, xác định cụ thể các loại hình cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu được hoạt động để phục vụ người dân TP.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, tổ chức cho người vô gia cư xin ăn, người ăn xin sống nơi công cộng vào Trung tâm hỗ trợ xã hội để quản lý kiểm soát, phòng, chống dịch. Đồng thời triển khai phương án hỗ trợ đối với những người mất việc do tạm ngừng hoạt động của các công ty xổ số kiến thiết.

Thành phố sẽ thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch đặt tại trụ sở UBNDTP. Giao Sở Thông tin và Truyền thông công bố số điện thoại đường dây nóng để người dân biết và phân công cán bộ trực 24/24.

TP đề nghị Công an TP, UBND các quận huyện tiếp tục thực hiện rà soát, kiểm tra y tế, cập nhật tình hình sức khỏe của những người đã nhập cảnh từ ngày 8-3-2020 nhưng chưa áp dụng cách ly; lập danh sách những người đã tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần để phân loại sàng lọc, áp dụng biện pháp cách ly phù hợp. Tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự, vi phạm chủ trương của Chính phủ trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, TP cũng đề nghị Bộ Tư lệnh TP phối hợp Sở Y tế sắp xếp, mở rộng các khu cách ly tập trung của TP