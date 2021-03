Trong 20 ngày sẽ trục vớt tàu Bạch Đằng chìm ở biển Mũi Né

Tàu vận tải Bạch Đằng, trọng tải 2.500 tấn, gồm bảy thuyền viên, thuyền trưởng là Nguyễn Đức Trung. Tàu xuất bến lúc 10 giờ 00 ngày 14-3, chở 1.500 tấn bụi than (tro bay) từ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận đi Cảng Nhơn Trạch, Đồng Nai. Khi hành trình đến khu vực biển bãi sau vịnh Mũi Né cách bờ khoảng 0,5 hải lý (khoảng 18 giờ 40) thì bất ngờ bị lật ngang, chìm. Đến 20 giờ cùng ngày đã cứu vớt được bảy thuyền viên trên tàu Bạch Đằng và đưa vào bờ an toàn, tình trạng sức khỏe bình thường, ổn định. Đến trưa 21-3, gần 4.000 lít dầu DO lẫn nước biển đã được hút khỏi tàu Bạch Đằng bị chìm tại vùng biển Mũi Né.