Tướng Tô Lâm nêu 6 tác động về an ninh, trật tự từ COVID-19

Sáng 10-4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19.



Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Ảnh: TPO

Báo cáo trước hội nghị, Đại tướng Tô Lâm (Bộ trưởng Công an) cho hay ngày 2-4, Bộ Công an đã chủ động xây dựng phương án ứng phó với cấp độ cách ly và tình huống ban bố tình trạng khẩn cấp khi mà dịch COVID-19 có thể có những tình huống phức tạp.

Tại cuộc họp này, để làm rõ hơn tác động của dịch COVID-19 đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh sáu vấn đề lớn:

Thứ nhất, dịch COVID-19 tác động đến nhiệm vụ chính trị-xã hội, an ninh quốc gia và đối ngoại. Điều này rất rõ khi năm 2020, Việt Nam đảm nhận nhiều vai trò, trách nhiệm quốc tế. Các hoạt động này đều phải giãn ra, có ảnh hưởng đến công tác chính trị, ngoại giao.

“Quan hệ chính trị, kinh tế giữa các nước, các khu vực trên thế giới cũng đang có biến động, do vậy cần phải tính toán chiến lược tương quan chung giữa các nước lớn, không loại trừ khả năng các nước tranh thủ tình hình này để triển khai các hoạt động phức tạp, có liên quan đến an ninh của chúng ta, đặc biệt là biển Đông”, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ.

Cạnh đó, lợi dụng các bệnh dịch, các thế lực thù địch, phản động cũng gia tăng tuyên truyền xuyên tạc, chống phá, nếu không sớm kiểm soát bệnh dịch sẽ gia tăng tâm lý bất ổn, hỗn loạn trong xã hội. Từ đó gây ra tiềm ẩn điểm nóng về an ninh trật tự và tác động tiêu cực đển ổn định chính trị, xã hội.

Thứ hai, tác động trực tiếp đến kinh tế và an ninh kinh tế. “Chúng ta nhận thức rõ nguy cơ suy thoái, thậm chí khủng hoảng toàn cầu sẽ tác động tiêu cực đến tăng trưởng của Việt Nam, nhất là khi kinh tế của ta có độ mở ngày càng lớn”, Đại tướng Tô Lâm nói.

Ngoài ra, dịch COVID-19 còn gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh, đến giá cả thị trường, tác động đến an ninh trật tự; ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài…

“Các doanh nghiệp trong nước phải chịu thiệt hại kép do dịch COVID-19 dẫn đến giảm quy mô hoạt động, phá sản hoặc lợi dụng tình hình bệnh dịch để tuyên bố phá sản để giãn nợ, khoanh nợ, giảm thuế, miễn trừ thuế…”, ông cho biết thêm.

Dịch cũng gây ảnh hưởng đến hoạt động và an ninh tại các ngân hàng như lợi dụng dịch, các đối tượng thiết lập các trang website giả mạo, tiến hành nhiều thủ đoạn nhằm đánh cắp thông tin tài khoản của khách hàng để chiếm đoạt tiền. Điều này dẫn đến tình trạng tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoạt động trên không gian mạng ngày càng gia tăng, ảnh hưởng đến quá trình giao dịch an ninh, an toàn của ngân hàng.

Theo Bộ tưởng Tô Lâm, dịch COVID-19 cũng tác động trên lĩnh vực nông nghiệp, ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của nông dân, nảy sinh phức tạp về an ninh trật tự, nhất là ở vùng nông thôn và cơ sở.

Đặc biệt, dịch COVID-19 đã khiến người lao động, công nhân mất việc làm, giảm thu nhập, nảy sinh các vấn đề về an ninh trật tự.

Đáng chú ý là tình trạng các cá nhân, tổ chức có hành vi găm vật tư y tế, khẩu trang đẩy giá cao các mặt hàng này để trục lợi.

Thứ ba, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá dịch COVID-19 đã tác động đến công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý biên giới, kéo theo những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, đặt ra những thách thức lớn đối với công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài và công tác bảo hộ công dân, đặc biệt là công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước.

“Hiện đối với việc di chuyển bằng bằng máy bay chúng ta quản lý khá tốt nhưng vẫn còn tình trạng người dân, nhất là những người lao động, người nghèo trước đây đi lao động ở một số nước vùng biên giới tụ tập trở về hoặc đang gặp rất nhiều những khó khăn ở nước ngoài”, Bộ trưởng nói.

Đồng thời ông cũng cho hay lực lượng công an đã phối hợp với biên phòng, các cơ quan để có cách thức đón tiếp, vừa đón tiếp, vừa ngăn bệnh dịch từ bên ngoài vào mà vẫn bảo đảm cuộc sống của bà con.

Thứ tư, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để tuyên truyền sai sự thật liên quan đến bệnh dịch, gây tâm lý bất an, hoang mang trong dư luận, tạo tình trạng bất ổn, chia rẽ trong nội bộ, tiềm ẩn nguy cơ làm mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ năm, Bộ trưởng Tô Lâm nhận định, trước tình hình của bệnh dịch COVID-19, tình hình tội phạm có thể có những tác động, diễn biến phức tạp nhất là số người chống đối, không thực thi các quy định của pháp luật, các quy định về phòng chống bệnh dịch và nhất tội phạm hình sự như giết người, cướp giật tài sản, trộm cắp, buôn lậu, sản xuất hàng giả; đầu cơ, nâng giá trục lợi đối với các vật tư, thiết bị y tế liên quan đến phòng chống bệnh dịch…

Thứ sáu, dịch COVID-19 có tác động trực tiếp đến cán bộ, chiến sỹ công an trong khi thi hành nhiệm vụ.

“Lực lượng công an mỗi ngày phải huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sỹ tham gia chống dịch, nhất là làm việc tại các tuyến đầu. Do vậy số lượng cán bộ, chiến sỹ công an có nguy cơ cao bị lây nhiễm dịch COVID-19 bất cứ lúc nào tăng lên, ảnh hưởng đến bản thân và gia đình cán bộ, chiến sỹ”, Đại tướng Tô Lâm nói.