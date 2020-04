Vụ bắt cựu Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk: Công an tiếp tục khám xét

Chiều 28 - 4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của một số bị can trong vụ sai phạm đấu thầu thuốc tại Sở Y tế.



Ông Doãn Hữu Long, cựu giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk. Ảnh: TX

Theo đó, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can Nguyễn Sỹ, kế toán Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Kar; Nguyễn Xuân Hải, nguyên nhân viên Phòng nghiệp vụ Dược - Sở Y tế Đắk Lắk.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành di lý, đưa hai bị can khác là Nguyễn Hữu, Trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ y, Sở Y tế; Nguyễn Đình Quân, Chánh Thanh tra Sở Y tế, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ y, đến nơi làm việc ở trụ sở Sở Y tế Đắk Lắk để khám xét.

Tại các địa điểm khám xét, Cơ quan điều tra đã thu được nhiều tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trước đó, Công tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can đối với 10 cán bộ, nguyên cán bộ tại Sở Y tế Đắk Lắk. Trong đó, có 6 bị can bị bắt tạm giam 3 tháng và 4 bị can cấm đi khỏi nơi cư trú. Các bị can này đều bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trong 6 bị can bị bắt tạm giam 3 tháng có ông Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh Uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan điều tra, trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu các mặt hàng thuộc gói thầu thuốc theo tên Generic năm 2014-2015, Sở Y tế Đắk Lắk phê duyệt kết quả đấu thầu đối với 7 mặt hàng gồm: Calcium Stada 500mg, Patamol 80mg, Patamol 150mg, Patamol 250mg, Meloxicam Stada 15mg, Cefustad kid và Vitamin C Stada 1g.

Đây là các mặt hàng đạt tiêu chuẩn nhóm 3 nhưng nhóm bị can trên đã thông đồng, phê duyệt trúng thầu nhóm 2 là không đúng theo quy định. Điều này gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.