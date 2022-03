Chiều 1-3, Văn phòng UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn đã gửi thư chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn chìm ca nô tại biển Cửa Đại (TP Hội An).

Ông Sơn viết cho đến lúc này, tất cả chúng ta vẫn đang vô cùng bàng hoàng, đau xót về vụ tai nạn quá đỗi thương tâm xảy ra đối với ca nô du lịch chở 39 người di chuyển từ đảo Cù Lao Chàm vào Cửa Đại, chiều 26-2.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã khiến 17 du khách tử vong, đó là những người đã yêu mến và lựa chọn Hội An làm điểm đến tham quan du lịch trong dịp đầu Xuân 2022.

“Thay mặt Chính quyền và Nhân dân TP Hội An, tôi xin được bày tỏ lòng tiếc thương và chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người thân đã tử nạn và mong các gia đình sớm vượt qua nỗi đau thương, mật mát quá lớn lao này” - ông Sơn viết.



Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân vụ lật ca nô 17 người chết. Ảnh: TN

Theo ông Sơn, những ngày qua, mặc dù điều kiện thời tiết không được thuận lợi nhưng chính quyền tỉnh Quảng Nam, TP Hội An đã cùng với các cơ quan, đơn vị chức năng và nhân dân nỗ lực hết mình để tìm kiếm bằng được những nạn nhân mất tích. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong và những người bị thương trong vụ tại nạn.

Ngoài ra, nhân dân TP Hội An cũng đã hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất về nơi ăn, chốn ở, đi lại cho những người may may sống sót và gia đình; chung tay hỗ trợ tang lễ, động viền, an ủi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân góp phần xoa dịu phân nào nỗi đau đối với người ở lại.

Cũng theo Chủ tịch UBND TP Hội An, chính quyền và Nhân dân TP Hội An vô cùng trân quý tình cảm của du khách khi luôn yêu mến và chọn TP Hội An làm điểm đến du lịch của mình trong nhiều năm qua.

Sự việc đau lòng xảy ra trên biển Cửa Đại, TP Hội An vừa qua là điều rủi ro, không ai lường trước được nhưng đây thực sự là bài học về trách nhiệm của chính quyền thành phố trong công tác quản lý, phải nhanh chóng có giải pháp tối ưu nhất phòng ngừa tai nạn giao thông đường thuỷ trong thời gian tới.

“Một lần nữa, chính quyền và Nhân dân TP Hội An xin gửi lời chia buồn và mong các gia đình có nạn nhân qua đời trong vụ tai nạn nén đau thương, sớm vượt qua mắt mát để ôn định cuộc sống” - ông Sơn viết tiếp.