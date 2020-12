Xe hơi bị xe tải tông nhào xuống vệ đường, tài xế qua đời

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào khoảng 19 giờ 45 phút tối 14-12, trên quốc lộ 48 (đoạn ngang dốc Ba Cô, thuộc địa phận xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) giữa xe tải và xe hơi khiến một người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn, xe tải bị hỏng phần phía trước đầu xe.

Vào thời điểm nêu trên, xe tải mang BKS đăng ký ở Bà Rịa- Vũng Tàu, 72C- 123.43 chạy hướng từ thị xã Thái Hòa xuôi về hướng quốc lộ 1A thì tông vào xe con mang BKS 37A- 671.57.

Cú tông mạnh khiến xe con 37A- 671.57 nhào xuống bên vệ đường, tài xế xe con tử vong tại chỗ.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân bên đường đã ra ứng cứu, tìm cách đưa tài xế xe con đi cấp cứu, nhưng tài xế đã tử vong. Người dân đã chụp ảnh hiện trường và ảnh chiếc biển số xe con 37A- 671.57 văng ra đường để tìm kiếm người thân cho nạn nhân.



Xe con bị nhào xuống vệ đường, tài xế tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe tải hư hỏng phần đầu, còn chiếc xe con nát bét, văng xuống vệ đường.

Vụ tai nạn đang được Đội CSGT 1-48, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra làm rõ.