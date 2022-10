Thủ tướng Australia ủng hộ lập trường, quan điểm của Việt Nam về biển Đông

(PLO)- Thủ tướng Australia Anthony Albanese ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Ngày 18-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese để trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ hai nước, nhất là về thúc đẩy hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước năm 2023.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Anthony Albanese bày tỏ tình cảm tốt đẹp đối với đất nước và con người Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu to lớn của Việt Nam sau hơn 35 năm Đổi mới, nhất là về xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống người dân.

Đặc biệt, thời gian gần đây đã phòng chống COVID-19 thành công, tích cực phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, kiềm chế lạm phát ở mức thấp, thể hiện sự vững mạnh của nền kinh tế Việt Nam sau đại dịch COVID -19 trong bối cảnh khó khăn chung của kinh tế thế giới hiện nay.

Thủ tướng Anthony Albanese cũng nhiệt liệt chúc mừng Việt Nam đã trúng cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định quan hệ với Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng đối với Australia; Australia coi trọng việc tăng cường và phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam lên tầm cao mới.

Hai Thủ tướng nhất trí cho rằng hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư hai nước đang phát triển tốt đẹp nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác trong bối cảnh hai nước đều có nhu cầu cao về phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Australia tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật và mở cửa thị trường hơn nữa cho hoa quả tươi (trước mắt là chanh leo, bưởi) và thủy sản (trước mắt là tôm tươi nguyên con) của Việt Nam; ngừng điều tra bán phá giá đối với một số sản phẩm của Việt Nam và đẩy nhanh các hoạt động kiểm dịch, thông quan tại cửa khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Australia khuyến khích doanh nghiệp Australia tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, viễn thông, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm chuỗi cung ứng.

Khuyến khích các Quỹ đầu tư tài chính lớn và các hãng dịch vụ tài chính lớn của Australia vào Việt Nam tìm hiểu cơ hội thực tế; đề nghị Australia hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh tại Australia; tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia sinh sống, lao động và hòa nhập với sở tại.

Thủ tướng Anthony Albanese đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chiến lược Tăng cường Hợp tác Kinh tế Việt Nam-Australia (EEES); nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trong đó có việc tăng cường đầu tư của Australia tại Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo, cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, thúc đẩy việc triển khai Chương trình Thị thực Nông nghiệp, mở thêm đường bay trực tiếp....

Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục tìm kiếm cơ hội, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm chuỗi cung ứng...; giao các bộ, ngành hai bên rà soát các hợp tác cụ thể để cùng thúc đẩy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tiếp tục hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực y tế, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; ủng hộ nỗ lực của ASEAN thúc đẩy thu hẹp khoảng cách phát triển, hỗ trợ các vùng/miền kém phát triển, trong đó có tiểu vùng Mê Kông.

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Anthony Albanese ủng hộ lập trường, quan điểm của ASEAN, trong đó có Việt Nam; chia sẻ quan điểm về việc cần giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982; bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực trên cơ sở lợi ích của tất cả các nước; thực hiện đầy đủ DOC, tiến tới xây dựng COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Thủ tướng Anthony Albanese thăm chính thức Việt Nam và Thủ tướng Anthony Albanese đã vui vẻ nhận lời, sẽ thu xếp trong dịp hai nước tổ chức kỷ niệm lần thứ 50 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023.

VIẾT THỊNH