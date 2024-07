Thủ tướng bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 17-7, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về công tác bộ. Theo đó, có 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định bổ nhiệm.

Trước đó, ngày 16-7, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính đã ký 2 quyết định (số 688/QĐ-TTg và số 689/QĐ-TTg) về việc bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo đó, quyết định bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) và Trung tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Các quyết định bổ nhiệm đối với 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an có hiệu lực kể từ ngày Thủ tướng Chính Phủ ký.

Quyết định cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công an và 2 tân Thứ trưởng Bộ Công an chịu trách nhiệm thi hành các quyết định trên.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an có 6 Thứ trưởng, gồm: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Trung tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm.

Tóm tắt quá trình hoạt động của 2 tân thứ trưởng Bộ Công an:

1. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, 51 tuổi, quê quán xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ông từng giữ chức Phó Chánh văn phòng CSĐT Bộ Công an. Tháng 6-2020, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Năm 2021, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm khi ấy đã triệt phát hàng loạt đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua đường Bộ ở Quảng Ninh để sang nước ngoài.

Ngày 28-2-2022, Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, luân chuyển Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03).

Năm 2023, ông được Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.

Ngày 16-7, ông được Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

2. Trung tướng Phạm Thế Tùng, 52 tuổi, quê ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

Từ năm 1994-1997, ông là cán bộ phòng PC15 Công an tỉnh Hải Hưng.

Kể từ khi Hải Hưng tách ra làm 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên, ông đã kinh qua nhiều chức vụ tại Công an tỉnh Hưng Yên, từ cán bộ phòng PC15, Trưởng phòng PC15 đến Trưởng Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Tháng 10 - 2019, Khi đang là Đại tá, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 22 – 4-2021, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Ngày 19 -12-2023, ông Phạm Thế Tùng được trao quyết định điều động nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.