Thủ tướng yêu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng ở cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Thủ tướng Chính phủ vừa ký công điện yêu cầu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, huy động cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải đúng kế hoạch.

Công điện nêu công tác giải phóng mặt bằng là công tác phức tạp, khó khăn do liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế của người dân; quá trình triển khai thường kéo dài, ảnh hưởng lớn đến tiến độ các dự án.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các địa phương đã thay đổi trong cách nghĩ, cách làm, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn chậm trong triển khai ảnh hưởng đến tiến độ các dự án.

Để hoàn thành các dự án trọng điểm đúng tiến độ đề ra, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, các đoàn thể chính trị xã hội chỉ đạo các tổ chức trực thuộc các cấp vào cuộc tích cực và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp để vận động nhân dân nơi có công trình dự án đi qua sẵn sàng bàn giao mặt bằng, thực hiện tái định cư.

Bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, TP có dự án đi qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát các mốc tiến độ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường làm việc trực tiếp với người dân, thực hiện công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận dụng linh hoạt, hiệu quả các quy định của pháp luật để giải quyết các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, khai thác rừng, đấu giá, thu hồi rừng tại dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột trước ngày 30-6.

Cuối năm 2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký công văn đồng ý chủ trương chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác đối với diện tích gần 200 ha rừng trên địa bàn hai tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk để thực hiện dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột 116,5 km, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng, được chia thành ba dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 dài 31,5 km do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài gần 37 km do Bộ GTVT làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 3 dài 48 km do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.