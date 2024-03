Thực hiện cách kết hợp đồ ăn nhẹ này để giảm cân nhanh hơn

Dưới đây là những cách kết hợp đồ ăn nhẹ tốt nhất để giảm cân nhanh hơn.

Đây là sự kết hợp giữa chất xơ, chất béo và protein giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều và hỗ trợ giảm cân. Lê đặc biệt có nhiều chất xơ với 6 gam mỗi quả giúp bạn no lâu và rất tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa.

Món ăn nhẹ này là kết hợp chất xơ và chất béo từ bánh quy giòn, bơ và protein từ cá hồi để giúp bạn thỏa mãn cơn đói và giúp bạn tránh xa việc ăn uống thiếu suy nghĩ. Từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Combo đồ ăn nhẹ này chứa đầy chất xơ và protein, sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu. Trứng có tác dụng giữ lượng đường trong máu ổn định và hỗ trợ giảm cân. Trứng còn tạo cảm giác no lâu giúp kiểm soát khẩu phần ăn và giúp giảm cân.

Chuối là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ. Chất xơ đặc biệt quan trọng trong việc giảm cân vì nó giúp bạn no lâu và đóng góp ít calo vào chế độ ăn. Bơ đậu phộng rất giàu chất béo không bão hòa có lợi cho tim, protein và chất xơ.

Ngũ cốc nguyên hạt chứa chất xơ, rất quan trọng cho việc giảm cân vì nó giúp bạn cảm thấy no và đóng góp ít calo vào chế độ ăn kiêng. Phô mai chứa chất béo và protein, cả hai đều giúp bạn no lâu và giảm cân hiệu quả.

Táo ngọt và giòn có tác dụng giảm cân gấp đôi vì nó ít calo, nhiều nước và chất xơ giúp bạn no. Ngoài ra, polyphenol trong táo đã được chứng minh là hỗ trợ cơ thể đốt cháy chất béo, thậm chí thay đổi biểu hiện gen và các con đường dẫn đến chất béo để hỗ trợ giảm cân.

Hạt dẻ cười giúp kéo dài khả năng duy trì và tăng cường năng lượng của carbohydrate tiêu hóa nhanh hơn (táo). Hạt dẻ cười có protein thực vật và chất xơ, cũng như chất béo không bão hòa giúp ích cho cơ thể giữ cho bạn no lâu hơn.

Đây là món ăn giàu protein và chất xơ giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn và giúp giảm cân hiệu quả.

Sữa chua rất giàu protein. Protein là chìa khóa để giảm cân vì việc tăng tỷ lệ protein trong chế độ ăn có thể hạn chế cảm giác thèm ăn và tăng cảm giác no suốt cả ngày, giúp ngăn ngừa việc ăn quá nhiều và gây béo phì.

Quả mọng có lượng đường và calo thấp tự nhiên, nhưng chúng đủ ngọt để giúp hạn chế cảm giác thèm ngọt và nó rất giàu chất xơ để thúc đẩy cảm giác no.

Các loại hạt này là một nguồn chất xơ tốt. Theo nghiên cứu trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng việc bổ sung chất xơ giúp thúc đẩy quá trình giảm cân ở người lớn thừa cân hoặc béo phì đang ăn chế độ ăn hạn chế calo.

Sô cô la đen chứa chất béo không bão hòa đơn, có thể giúp bạn no lâu hơn - nghĩa là bạn có thể ít ăn thêm đồ ăn nhẹ sau đó trong ngày. Kết hợp nó với quả mâm xôi, loại quả có chất xơ giúp no và từ đó giúp bạn giảm cân.