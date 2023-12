Thuê vườn dừa để tổ chức tụ điểm đá gà

Chiều 15-12, Công an Kiên Giang cho biết Tổ công tác 108 Công an tỉnh vừa bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc trên địa bàn huyện An Biên.

Tại tụ điểm đánh bạc của Nguyễn Xuân Vinh, Công an đã bắt giữ 30 người, tạm giữ số tiền khoảng 500 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan. Ảnh: VĂN VŨ

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày phòng Cảnh sát hình sự, Tổ công tác 108 Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện An Biên ập vào một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp Rọc Lá, xã Tây Yên A.

Khi công an xuất hiện, nhiều người đánh bạc bỏ chạy ra ruộng lúa phía sau để tẩu thoát.

Công an đã bắt giữ 30 người (trong đó có chín nữ), tạm giữ số tiền khoảng 500 triệu đồng trên chiếu bạc và trên người các đối tượng. Ngoài ra còn 26 chiếc xe máy, bốn con gà, một bộ tài xỉu và nhiều tang vật khác có liên quan.

Ông Nguyễn Xuân Vinh người đứng ra thuê vườn dừa để tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền. Ảnh: VĂN VŨ

Kết quả điều tra ban đầu, tụ điểm đánh bạc này do Nguyễn Xuân Vinh (38 tuổi) đứng ra tổ chức. Vinh thuê vườn dừa của bà người dân với giá 200 ngàn đồng/ngày để tổ chức đánh bạc.

Vinh đã phân công người canh đường cảnh giới từ xa. Hàng ngày, có nhiều người đánh bạc đủ mọi lứa tuổi đến tham gia sát phạt, mỗi lần ăn thua từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng.

Ngoài ra, tại tụ điểm đánh bạc này còn phục vụ ăn uống và có cả người cho vay tiền "nóng" nếu người đánh bạc có nhu cầu.

Hàng chục cảnh sát vây bắt nhóm đánh bạc dưới hình thức đá gà (PLO)- Công an huy động hàng chục chiến sĩ truy bắt nhóm đánh bạc dưới hình thức đá gà ở Đắk Lắk.

CHÂU ANH