Thưởng nóng tổ công tác bắt nhanh kẻ sát nhân ở Bình Chánh 30/11/2024 11:37

(PLO)- Lãnh đạo Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đã thưởng nóng cho tổ công tác bắt kẻ sát nhân chỉ trong ba giờ tiếp nhận thông tin.

Ngày 30-11, Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an huyện Bình Chánh và Thượng tá Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng Công an huyện Bình Chánh vừa trao thưởng nóng cho tổ công tác tham gia truy xét, bắt giữ Ngô Văn Toàn (ngụ Phường 1, Quận 8, TP.HCM).

Theo Công an huyện Bình Chánh, khuya 28-11, Công an xã Hưng Long tiếp nhận tin báo về việc nhìn thấy người phụ nữ ngã gục trên đường T9, xã Hưng Long, trên người có nhiều vết thương. Nạn nhân được người dân và lực lượng Công an đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận thông tin Thượng tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng Công an Huyện đã thành lập tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường điều tra, xác minh để làm rõ nội dung vụ việc, xác định đối tượng gây án.

Qua đó xác định người phụ nữ bị thương là NTMT (ngụ Quận 4, TP.HCM; tạm trú huyện Bình Chánh).

Công an nhanh chóng bắt được Toàn chỉ sau khoảng ba giờ tiếp nhận thông tin. Ảnh: CA

Với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, sự hỗ trợ từ các Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM và sự hỗ trợ tích cực của người dân, lực lượng điều tra đã nhanh chóng xác định thủ phạm là Toàn.

Sau 3 giờ gây án Công an đã bắt được Toàn cùng phương tiện liên quan vụ án khi đối tượng đang tìm cách lẩn trốn lực lượng Công an sau khi thực hiện hành vi phạm tội.

Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ và chuyển hồ sơ vụ việc cùng đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an Thành phố để điều tra theo thẩm quyền.