Tiếp tục tranh cãi Airbnb: Chung cư hoãn việc cấm cho thuê ngắn ngày 20/03/2025 06:12

Sau thông báo dừng cho thuê ngắn ngày của Ban quản lý một số chung cư tại TP.HCM, nhiều cư dân đã phản ứng mạnh mẽ, yêu cầu đối thoại và viện dẫn quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi. Điều này khiến một số chung cư phải cân nhắc lại quyết định, hoãn thời hạn áp dụng lệnh cấm.

Chung cư lùi thời hạn cấm cho thuê ngắn ngày với căn hộ

Mới đây, Ban quản lý Khu đô thị V.C.P (quận Bình Thạnh) có hơn 10.000 căn hộ thông báo dừng hoạt động cho thuê ngắn ngày từ 15-3-2025. Tuy nhiên, sau khi vấp phải sự phản đối quyết liệt của cư dân, thời hạn này đã được lùi đến 15-5-2025. Nhiều chủ sở hữu căn hộ cho rằng lệnh cấm này không có cơ sở pháp lý rõ ràng và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của họ.

Theo thông báo số 252/2025 do Ban quản lý khu đô thị V.C.P ban hành, lý do dừng hoạt động cho thuê ngắn ngày là để “đảm bảo an ninh và cuộc sống của cư dân”. Tuy nhiên, nhiều cư dân phản đối, cho rằng đây là hành động đơn phương, không có sự tham vấn đầy đủ với người sở hữu căn hộ.

Một cư dân bức xúc: “Tôi đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để vận hành căn hộ theo mô hình Airbnb. Nếu đột ngột cấm mà không có lộ trình, chúng tôi sẽ chịu thiệt hại rất lớn. Chúng tôi mong muốn có hành lang pháp lý rõ ràng thay vì cấm đoán hoàn toàn.”

Nhiều ban quản lý chung cư khu vực gần trung tâm TP.HCM đã lên kế hoạch sẽ thông báo cấm cho thuê căn hộ ngắn ngày, cho thuê Airbnb. Ảnh: QH

Tình trạng này không chỉ xảy ra tại VCP mà còn xuất hiện ở nhiều chung cư khác tại TP.HCM. Một số chung cư có kế hoạch áp dụng lệnh cấm nhưng phải trì hoãn do vấp phải phản ứng mạnh từ cộng đồng cư dân. Họ yêu cầu phải có quy trình thảo luận công khai trước khi ra quyết định ảnh hưởng đến quyền sử dụng tài sản cá nhân.

Trong khi đó, nhiều cư dân khác lại ủng hộ việc siết chặt hoạt động cho thuê ngắn ngày. Họ lo ngại Airbnb sẽ làm mất an ninh, gây phiền toái và ảnh hưởng đến không gian sống chung.

Giải pháp nào cho Airbnb?

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cho biết hoạt động Airbnb đã và đang tồn tại, nếu quản lý tốt thì đây sẽ là một loại hình lưu trú hợp pháp, đóng thuế đầy đủ và thúc đẩy du lịch. Ông Châu cho rằng thay vì cấm hoàn toàn, cần xây dựng cơ chế quản lý phù hợp.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế TS Lê Bá Chí Nhân cho rằng Airbnb giúp thúc đẩy du lịch và kinh tế địa phương. Du khách lưu trú tại các căn hộ Airbnb thường chi tiêu nhiều tại các cửa hàng, quán ăn xung quanh, góp phần kích cầu tiêu dùng. Đây là một trong ba động lực chính của tăng trưởng GDP. Ông cũng nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia trên thế giới đã hợp thức hóa và quản lý Airbnb thay vì cấm đoán.

Các chuyên gia cho rằng cần có những quy định để việc cho thuê căn hộ lưu trú ngắn ngày như Airbnb hoạt động theo khuôn khổ, có sự quản lý. Ảnh: QH

"Nếu cấm Airbnb một cách đột ngột, hàng ngàn người đã đầu tư lớn vào nội thất, thiết bị, vay ngân hàng để mua căn hộ cho thuê ngắn ngày sẽ rơi vào cảnh thua lỗ nặng. Hệ sinh thái Airbnb cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều người, từ lao công, quản lý căn hộ đến dịch vụ hỗ trợ. Nếu cấm, hàng loạt người lao động sẽ mất nguồn thu nhập. Mặt khác, du khách, đặc biệt là nhóm khách gia đình hoặc khách lưu trú dài ngày sẽ mất đi một lựa chọn linh hoạt và chi phí hợp lý, làm giảm sức hút của TP.HCM so với các điểm đến trong khu vực" - TS Lê Bá Chí Nhân phân tích.

Theo chuyên gia, thay vì cấm, cần có chính sách quản lý chặt chẽ. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo rõ ràng về việc loại bỏ tư duy không quản được thì cấm, các tỉnh thành cần đi theo hướng đó.

Trước tình hình này, nhiều chuyên gia và cư dân đề xuất một số giải pháp để hài hòa lợi ích. Theo đó, Airbnb cần được xem là một ngành kinh doanh hợp pháp, có đăng ký kinh doanh, quản lý lưu trú và đóng thuế đầy đủ. TP.HCM có thể tận dụng Nghị quyết 98 để thí điểm Airbnb với các quy định rõ ràng, từ đó tìm ra mô hình quản lý phù hợp. Một số cư dân cũng đề xuất cho phép Airbnb tiếp tục hoạt động trong 6 tháng đến 1 năm để những người kinh doanh qua mô hình này có sự chuẩn bị, tránh tác động tiêu cực.

Hiện nhiều cư dân cho biết họ đã gửi kiến nghị lên chính quyền địa phương để làm rõ cơ sở pháp lý của lệnh cấm. Các cư dân cho thuê căn hộ ngắn ngày khẳng định sẽ tuân thủ khi có hướng dẫn chính thức từ cơ quan quản lý nhà nước.