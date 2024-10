Tiết lộ bài thơ đăng Facebook khiến người đàn ông bị hành hung 'thập tử nhất sinh' 14/10/2024 14:49

(PLO)- Tối 13-10, Công an xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết công an xã này đã triệu tập làm việc bảy người liên quan vụ ông NVL bị đánh nhập viện nghi do làm thơ đăng trên Facebook. Bài thơ đăng Facebook khiến người đàn ông bị hành hung có gì lạ?