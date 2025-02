Video: Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An 24/02/2025 16:56

Ngày 24-2, Chị L.T.H.N (Phường 1, TP Tân An, Long An) cho biết, gia đình chị đã trình báo công an về việc gia đình bị cướp 10 kg thịt bò tại cửa hàng.