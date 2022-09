Tìm đến nhà đâm chết bạn nhậu

Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã bắt khẩn cấp Tô Thành Luân (32 tuổi, ngụ thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, tối 31-8, trong khi đang nhậu cùng nhóm bạn tại một quán nhậu ở xã Hòa An, Tô Thành Luân xảy ra mâu thuẫn với Võ Duy Xuẩn (29 tuổi, ngụ thôn Đông Bình, xã Hòa An).

Hai người cãi vã, xô xát, được một số người bạn can ngăn. Xuẩn bỏ cuộc nhậu, đi về nhà.

Sau đó, Luân đến nhà Xuẩn tiếp tục cãi vã, thách thức nhau. Xuẩn dùng tay đánh vào mặt Luân. Luân rút dao thủ sẵn trong người đâm vào vùng cổ, làm nạn nhân chết sau đó khi đang cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh Phú Yên.

Sau khi gây án, Luân đến đầu thú tại Công an xã Hòa An trong đêm.